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29.07.2019
Военно-промышленный курьер

Россия и США "наладят" на МКС на 3D-принтерах производство биоматериалов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX отправилась к Международной космической станции (МКС), Cargo Dragon уже вышел на орбиту, сообщило NASA.

По сообщению SpaceX, первая многоразовая ступень Falcon 9 после пуска Cargo Dragon совершила успешную управляемую посадку на площадке в штате Флорида.

Грузовой корабль должен состыковаться с МКС, куда он доставит около 2,3 тонн продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов. Cargo Dragon будет находиться в составе МКС менее четырех недель.

Корабль также доставит на МКС космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt при содействии NASA. Его планируется использовать в экспериментах по 3D-печати сердечных тканей и органов. Между тем на борту МКС уже используется космический биопринтер российской лаборатории 3D Bioprinting Solutions.

20 августа Cargo Dragon сведут с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн. В настоящее время это единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Интерфакс сообщает, что запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС был дважды отложен, в том числе для тестового прожига двигателей ракеты-носителя и из-за непогоды - в районе старта наблюдался сильный ветер и дожди с грозами.

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Медицина
МКС
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