Возрождение морской силы
Как общественные организации участвуют в спасении отечественного флота
После ряда статей о том, кому предстоит взять на себя задачу продумать и организовать реформирование флота, появилась любопытная статья Михаила Московенко "Как Россия вернулась в Мировой океан" (Независимое военное обозрение. 2019, № 21). Возможно, впервые после ряда статей и книг об упадке страны и флота в период правления Бориса Ельцина специалист взялся рассказать о том, как президент пробовал организовать реформирование флота. Конечно, ранее об этом вряд ли можно было писать. Речь шла о вопросах государственных и военных, о планах и замыслах, которые должны были сохраняться в тайне. Только теперь читатель получает представление о том, как за развитие флота взялось руководство страны. Очевидно, президент по результатам деятельности общественной организации, созданной группой моряковэнтузиастов, Движения поддержки флота (ДПФ), к которой присоединилась масса помощников из различных отраслей флота (включающих все, что обеспечивает морскую силу страны), понял, что пришла пора восстанавливать ранее разрушенное.
Вопервых, экономика и вооруженные силы России были очень ослаблены, не было гарантии, что разрушение страны не продолжится. Вовторых, Ельцину было необходимо показать, что он не зря стал руководителем великой державы, значение которой на мировой арене все падало. Он теперь мог рассчитывать на значительное число тех, кто готовил празднование 300летия Военноморского флота. То самое празднование, организация которого привлекла массу людей из различных сфер деятельности и из различных регионов. Имея такую опору в стране, он смог одобрить подготовленную специалистами концепцию федеральной целевой программы "Мировой океан". Программа была утверждена правительством 10 августа 1998 года.
Михаил Московенко отметил в статье, что в составе созданной Постановлением правительства от 22 февраля 1997 года рабочей группы по разработке целевой программы "Мировой океан" не было ни одного представителя ДПФ. Но рабочая группа была создана правительством и являлась органом государственной власти. Вряд ли в ее состав могли включить членов общественной организации, в значительной мере ветеранов, не имеющих отношения к правительству. А ДПФ продолжала свою деятельность самостоятельно благодаря связям с государственными организациями.
Все было хорошо. Наконец дело, начатое общественным движением, перешло в руки специалистов – экономистов, моряков из различных отраслей флота. Так и должно было быть. Но в докладе на Всероссийской научнопрактической конференции "Национальная морская политика России: разработка и реализация" 30 марта 1999 года председатель ДПФ Михаил Ненашев в своем докладе назвал ряд федеральных программ, в том числе "Мировой океан".
О них не слышали даже многие из присутствовавших руководителей морских направлений страны. Только выпущенная ДПФ в 2000 году тиражом 7 тыс. экземпляров книга "Национальная морская политика России", содержавшая выступления ответственных руководителей отраслей флота, разошлась по стране и смогла донести до многих читателей необходимые направления деятельности. В этой книге были изложены основные положения программы "Мировой океан".
Московенко утверждает, что эта программа стала основой развития разных отраслей отечественного флота, на ее базе была создана "Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года". Но чтобы началась действительная реорганизация в стране и во всех отраслях флота, потребовалась смена президента, правительства, многих руководителей министерств и ведомств. Это уже были действия государственных органов, которые проводили в жизнь принятые планы, постепенно преодолевая те проблемы, которые возникли в 1990е годы. "Морскую доктрину" готовили под руководством главкома ВМФ.
Можно поддержать выделенные газетой слова Московенко: "Условиями успешного развития каждого вида морской деятельности являлись объединенные усилия в этой сфере отдельных граждан, общества и государства".
Следует понимать, что отдельные граждане и представители общества и явились той силой, которой обладало Движение поддержки флота. За несколько лет региональные организации из энтузиастов появились почти во всех областях России. Это были организации, которые не являлись государственными. В отличие от последних они не располагали гарантированными денежными средствами из бюджета, не включали хорошо оплаченных специалистов. Это затрудняло возможность распространения своего мнения через СМИ и издание книг. А ведь очень велико оказалось значение издания книги "Национальная морская политика России". Зато общественные организации, включающие много опытных специалистовветеранов, сложно заставить подчиняться, ибо они состоят из добровольцев, которым власть предержащие не могут угрожать понижением в должности, в звании либо заработке за их критическое мнение. Именно потому общественная организация ДПФ довольно свободно распространяла свои мнения в стране, где было много сторонников, но и немало противников на высоком уровне власти. Со временем это привело к тому, что удалось изменить состав людей, входящих во власть и во многом являющихся причиной сложного положения в стране.
Как известно, в государстве жесткая вертикаль власти, очень многое зависит от тех, кто занимает верхнюю позицию. Те, кто расположен ниже в иерархии, обязан подчиняться начальникам. А общественные организации действуют предлагая и побуждая государственных руководителей склоняться к разумным решениям, выработанным опытными специалистами.
Появление статьи Михаила Московенко "Как Россия вернулась в Мировой океан" только подтверждает значение деятельности ДПФ. Московенко фактически пишет о том, как действия движения побудили президента заняться своим делом – наведением порядка в государственных органах и решением вопросов о координации деятельности всех составляющих флота. Таким образом, общественная организация дала толчок и направление государству, в котором многие люди теряли надежду на благоприятные перемены. Именно в этом состояла задача ДПФ в поддержке флота. А статья Московенко показала, как государственные органы по указаниям сверху взялись за исправление положения, то есть за свою работу.
Николай Скрицкий
Николай Владимирович Скрицкий – член Союза писателей России и Движения поддержки флота.
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