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26.07.2019
Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" поставит Газпрому "елки" для добычи на шельфе на 5 млрд рублей

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ПАО "Газпром"
ПАО "Газпром"
Источник изображения: http://www.gazprom.ru/

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Специализированная дочерняя компания "Газпрома" ООО "Газпром 335" и АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" заключили договор на 5,13 млрд рублей на поставку колонных головок и фонтанной арматуры, сообщает покупатель.

Договор должен быть исполнен в первом полугодии 2021 года.

Ранее сообщалось, что в феврале "Газпром" (MOEX: GAZP) и Концерн ВКО "Алмаз - Антей" объявили о подписании долгосрочного договора на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет. Концерн организует серийное производство оборудования для систем подводной добычи углеводородов, его поставку в адрес "Газпрома", техническое, сервисное и ремонтное обслуживание.

В прошлом году партнеры подписали дорожную карту на период до 2023 года по разработке и производству в интересах "Газпрома" высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для морской добычи углеводородов, переработки газа и производства сжиженного природного газа.

В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области освоения выпуска поршневого компрессорного оборудования. Концерн намерен освоить выпуска линейки поршневых компрессорных установок мощностью от 100 до 4000 кВт для модульных компрессорных станций и газоперекачивающих агрегатов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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