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26.07.2019
РИА Новости

В американском сенате заявили о необходимости продлить СНВ-3

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Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Михалев

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США необходимо продлить Договор о стратегических вооружениях (СНВ-3), считает американский сенатор-демократ Крис Мерфи.

"Нам однозначно надо продлить СНВ-3. Нас подставила нынешняя администрация ради переговоров, которые, скорее всего, никогда не состоятся", - сказал он в четверг на конференции, посвященной глобальным ядерным угрозам.

Мерфи уточнил, что речь о желании администрации привлечь к переговорам по СНВ Китай. Он назвал эту идею "нереалистичной и опасной", отметив несравнимо меньший ядерный потенциал Китая по сравнению с запасами США и России.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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