В американском сенате заявили о необходимости продлить СНВ-3

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США необходимо продлить Договор о стратегических вооружениях (СНВ-3), считает американский сенатор-демократ Крис Мерфи.

"Нам однозначно надо продлить СНВ-3. Нас подставила нынешняя администрация ради переговоров, которые, скорее всего, никогда не состоятся", - сказал он в четверг на конференции, посвященной глобальным ядерным угрозам.

Мерфи уточнил, что речь о желании администрации привлечь к переговорам по СНВ Китай. Он назвал эту идею "нереалистичной и опасной", отметив несравнимо меньший ядерный потенциал Китая по сравнению с запасами США и России.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.