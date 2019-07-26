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26.07.2019
Интерфакс-АВН

Москва и Анкара начали обсуждение организации лицензионного производства элементов С-400 в Турции - "Рособоронэкспорт"

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Александр Михеев. Архивное фото
Александр Михеев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Чалабов

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Москва и Анкара уже начали обсуждение организации производства элементов зенитной ракетной системы С-400 на территории Турции, ведется подготовка специалистов, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Часть турецких специалистов уже прошла подготовку в России. Оставшуюся партию отгрузим в соответствии с согласованными сторонами графиком, в этот же срок проведем обучение обслуживанию и эксплуатации системы основной части специалистов", - сказал Михеев журналистам в четверг.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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