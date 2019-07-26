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26.07.2019
Военно-промышленный курьер

В США с нетерпением ждут первого полета бомбардировщика-невидимки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заместитель начальника штаба ВВС США генерал-лейтенант Стивен Уилсон сообщил, что работы по созданию нового стратегического бомбардировщика-невидимки В-21 движутся в соответствии с графиком, и первый полет самолета состоится в декабре 2021 года. Командование ВВС планирует получить 100 таких машин.

Программа создания нового В-21, как отметил Уилсон, является ключевой для ВВС. По его словам, он на днях был на заводе Northrop Grumman в Мельбурне (штат Флорида), где ознакомился с ходом создания В-21. 

Командование ВВС пока не определилось: с одной стороны, оно планирует увеличить общую численность эскадрилий с 311 сегодня до 386 в ближайшем будущем. С другой стороны, несмотря на выводы экспертных групп о принципиальной возможности модернизации стратегических бомбардировщиков В-1 и В-2, существует план вывода их из эксплуатации.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
Компании
Northrop Grumman
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