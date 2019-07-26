"Армате" добавили целей

57-миллиметровая автоматическая пушка необитаемого боевого модуля АУ-220М "Байкал" может применяться для уничтожения дронов. Об этом сообщил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

По его словам, пушка способна повысить эффективность противовоздушной обороны (ПВО). "Понадобилось создать корректируемый боеприпас, способный изменять траекторию, чтобы обеспечивать прямое попадание или близкое к цели — это проблематично для снарядов 30-миллиметровых орудий. Ну и 57-миллиметровый калибр расширяет сплошное поле поражения осколками, обеспечивая уничтожение таких малоразмерных целей, как дроны" — сказал военный эксперт.

По мнению Мураховского, проблему удастся решить при использовании пушек высокой баллистики в означенном калибре.

В феврале "Уралвагонзавод" показал стрельбу 57-миллиметровой пушки модуля АУ-220М.

Необитаемый боевой модуль АУ220М "Байкал" с 57-миллиметровой пушкой представляет собой переработанную корабельную зенитную установку. Изделие допускает установку, в частности, на боевые машины БМП-3 ("Деривация-ПВО") и Т-15 "Армата" (последняя также получила дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) "Кинжал" с 57-миллиметровой автоматической пушкой). Допускается оснащение АУ220М "Байкал" летательных аппаратов и кораблей.