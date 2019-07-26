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26.07.2019
Известия.ru

В Малайзии обвинили США и Украину в попытках забрать черные ящики MH17

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Источник изображения: Фото: TASS/ZUMAPRESS.com

Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа о крушении самолета MH17 рассказал, как США и Украина хотели завладеть бортовыми самописцами после катастрофы. Об этом 25 июля сообщает "РИА Новости".

По словам полковника, после крушения лайнера он получил распоряжение срочно отправиться на место инцидента. Однако украинские власти заблокировали представителям Малайзии доступ. Поэтому Сакри и сопровождавшей его команде пришлось отправиться в Донецк тайно.

Поскольку он прибыл на место крушения раньше представителей Австралии, Нидерландов и Украины, то смог получить черные ящики.

В фильме, как отмечается, показан документ, закрепляющий факт передачи ему черных ящиков властями самопровозглашенной ДНР.

Позднее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ попросила Малайзию передать самописцы, но получила отказ.

После этого к Сакри, по его словам, пришли агенты ФБР, которые требовали предоставления записывающих устройств. Кроме того, он заявил, что правительство Украины также оказывало давление и пыталось заставить его отдать самописцы им.

Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Расследование этого инцидента ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Президент России Владимир Путин в мае 2018 года заявлял, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, поскольку ее не допустили к этой работе.

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Страны
Австpалия
Малайзия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Компании
Boeing
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Путин Владимир
Проекты
Бук ЗРК
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