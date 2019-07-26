Экс-министр ВВС США рассказала о "сводящем врагов с ума" мини-шаттле

Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности. Об этом 25 июля сообщает "Федеральное агентство новостей".

X-37B - вход в атмосферу (компьютерная графика). http://www.proza.ru/2010/04/23/947.

Секретный мини-шаттл X-37B, разработанный американской корпорацией Boeing, способен подолгу находиться в космосе, выполняя различные задачи, после чего приземляться по-самолетному на аэродроме.

Уилсон заявила, что аппарат может неожиданно разворачиваться на низких орбитах, что "сводит с ума" врагов.

Сейчас идет пятый полет челнока, он был запущен в космос в сентябре 2017 года.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал приказ о создании национального командования космическими силами страны. Основными задачами ККС станут организация и надзор за космическими операциями, определение способов защиты американских спутников, а также поиск решений для ускорения технического прогресса.

Еще в июне американский лидер поручил Пентагону создать космические силы в качестве шестого вида вооруженных сил. В октябре он заявил, что Россия и Китай опередили Вашингтон в этом вопросе.