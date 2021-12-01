Холодная звездная война

У США есть вопросы к Москве о космосе, у России к США их еще больше

15 ноября 2021 года Минобороны России осуществило успешное поражение прекратившего свое активное существование и выведенного из эксплуатации отечественного КА «Целина-Д», находившегося на орбите с 1982 года. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подтвердил, что ВКС РФ успешно испытали перспективную систему, которая «ювелирно поразила старый спутник».

Образовавшиеся после поражения этого космического аппарата фрагменты не представляют никакой угрозы ни для орбитальных станций, ни для других спутников. Это хорошо известно всем державам, имеющим довольно эффективные национальные технические средства контроля над космическим пространством, включая США.

После уничтожения спутника «Целина-Д» его фрагменты движутся по траекториям вне плоскости орбит действующих КА, находятся под постоянным наблюдением с российской стороны и внесены в главный каталог отечественной системы контроля за космическим пространством.

“С 1957 года все американские президенты без исключения активно занимались милитаризацией космического пространства. В последние годы наиболее заметный рывок на этом направлении сделал республиканец Дональд Трамп”

Организован повитковый расчет возможных опасных ситуаций в связи с сопровождаемыми и вновь обнаруживаемыми фрагментами разрушения спутника «Целина-Д» с действующими космическими аппаратами и МКС. Минобороны России сообщило, что орбита станции находится ниже фрагментов спутника «Целина-Д» на 40–60 километров и угрозы для нее нет. И по результатам расчета не предвидится потенциально опасных ситуаций в ближайшей перспективе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы поставило под угрозу безопасность космических исследований. Интересно, с какой стороны?

Москва поправила его несостоятельное суждение. «Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 года, и не было направлено против кого-либо», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Вашингтоне явно позабыли, что Россия не первая страна, которая проводит подобные акции. Возможности уничтожения космических аппаратов в космосе имеют США, КНР и Индия, ранее осуществившие успешные испытания собственных противоспутниковых средств по собственным спутникам.

В Вашингтоне также игнорируют признание американского Центра стратегических и международных исследований, расположенного в американской столице, в докладе которого еще в апреле 2018 года было признано, что США остаются лидером в использовании космоса в военных целях.

Прецеденты уничтожения

В январе 2007 года КНР провела испытание противоракетного комплекса наземного базирования, в ходе которого уничтожен старый китайский метеорологический спутник «Фэньюнь», что привело к образованию большого количества космического мусора. Следует отметить, что 10 ноября этого года проводилась коррекция орбиты МКС, чтобы уклониться от обломков китайского КА.

В феврале 2008 года ракетой-перехватчиком системы ПРО Штатов морского базирования «Стандарт-3» американская сторона уничтожила на высоте около 247 километров свой потерявший контроль разведывательный спутник «USA-193». Пуск был осуществлен из района Гавайских островов с крейсера «Лэйк Эри» ВМС США, оснащенного боевой информационно-управляющей системой «Иджис» («Эгида»).

В марте 2019 года Индия также успешно испытала свое противоспутниковое оружие. Поражение спутника-мишени «Микросат» осуществлено модернизированной противоракетой «Пдв».

Ранее СССР, а теперь Россия уже не первое десятилетие призывает космические державы юридически закрепить на международном уровне запрет на милитаризацию космоса путем предотвращения в нем гонки вооружений и отказа от размещения в нем любых ударных вооружений.

В 1977–1978 годах Советский Союз проводил официальные переговоры с США по противоспутниковым системам. Но как только американская делегация услышала о желании Москвы обозначить потенциальные виды враждебной деятельности в космосе, которые следовало бы запретить, в том числе и системы, о которых идет речь, то прервала их после проведения четвертого раунда и решила больше не участвовать в переговорном процессе.

Принципиально важное уточнение: с того времени Вашингтон не проводил и не намерен вести такие переговоры ни с одним государством мира.

Более того, предлагаемый Москвой и Пекином актуализированный проект Международного договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве регулярно блокируется Вашингтоном в ООН и на Конференции по разоружению в Женеве. Еще в 2004 году Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать первой оружие в космосе, а в 2005-м подобное обязательство приняли страны – члены ОДКБ.

В общей сложности с начала космической эры, которая берет отсчет с запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года, Москва совместно или самостоятельно выдвинула на международной арене около 20 различных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Увы, все они был успешно заблокированы США и их партнерами по НАТО. Энтони Блинкен, похоже, об этом запамятовал. На этом фоне Россия осуществляет целенаправленную и адекватную политику по укреплению обороноспособности страны, в том числе и в космической сфере, принимая во внимание многие дополнительные обстоятельства.

Х-37В со специфическими задачами

Москва учитывает, что Вашингтон предпринимает практические шаги для стабильного наращивания своего боевого ударного космического потенциала.

Активно проводятся работы по созданию группировки ПРО космического базирования, разработке и эксплуатации систем с ракетами-перехватчиками наземного, морского и воздушного базирования, средств РЭБ, оружия направленной энергии, в том числе по испытанию беспилотного космического челнока многоразового использования Х-37В, на борту которого имеется вместительный грузовой отсек. Утверждается, что такая платформа способна нести полезную нагрузку до 900 килограммов.

В настоящее время она осуществляет шестой по счету длительный орбитальный полет. Его космический собрат, совершивший в 2017–2019 годах пятый полет, беспрерывно «налетал» на орбите 780 суток.

Официально США заявляют, что этот беспилотный КА выполняет задачи по обкатке технологий многоразовых космических платформ. При этом изначально при первом запуске Х-37В в 2010 году указывалось, что его основной функцией станет доставка на орбиту неких грузов. Каких? Все эти сообщения представляют собой легенду для прикрытия задач военного характера, которые уже выполняет этот аппарат в космосе.

На основании действующих военно-стратегических космических установок для разведок США и Пентагона прописаны специфические задачи.

Среди них – проведение операций в космосе, из космоса и через него для сдерживания конфликтов, а в случае неудачи сдерживания – для победы над агрессией, а также обеспечение защиты и сохранения жизненно важных интересов Соединенных Штатов вместе с союзниками и партнерами.

Очевидно: для выполнения таких операций Пентагону потребуются специальные платформы многоразового использования в космическом пространстве, что указывает на перспективный процесс его дальнейшей милитаризации американскими военными.

По мнению военных экспертов, правдоподобным предназначением этого аппарата является обкатка технологий для будущего орбитального перехватчика, позволяющего инспектировать чужие космические объекты и при необходимости выводить их из строя противоспутниковыми системами различного предназначения, в том числе с ударно-кинетическими характеристиками.

Это подтверждает заявление секретаря ВВС США Барбары Барретт, которая в мае 2020 года рассказала журналистам, что в ходе нынешнего шестого космического полета Х-37В будет проведен ряд экспериментов для проверки возможности преобразования солнечной энергии в радиочастотное микроволновое излучение, которое в свою очередь может быть передано на Землю в виде электроэнергии.

Так как эта платформа была создана корпорацией «Боинг» при непосредственном участии в финансировании и разработке американского Агентства по перспективным оборонным и научно-исследовательским разработкам (ДАРПА), а эксплуатируют его ВВС США, то задачи Х-37В совсем не связаны с мирным освоением космического пространства.

Примечательно, что эксплуатация этого американского КА на протяжении долгого времени вызывает беспокойство не только России и Китая, но также и у некоторых союзников США по НАТО относительно его возможной роли в качестве космического оружия и платформы доставки ударных вооружений, в том числе ядерных боезарядов на орбиту.

Особый эксперимент

X-37B может выполнять до десяти секретных задач. Об одной из них следует сказать особо.

Примечательно, что в двадцатых числах октября 2021 года с находящегося в космосе Х-37В было зафиксировано отделение от борта этого «челнока» с высокой скоростью малоразмерного КА, не имеющего возможности вести радиолокационное наблюдение, что свидетельствует об испытании Пентагоном нового вида оружия космического базирования. Очевидно, что подобного рода активность США несовместима с заявленными целями мирного использования космического пространства.

Отделению названного космического объекта предшествовало маневрирование Х-37 за день до этого. С 21 по 22 октября отделившийся объект находился на расстоянии менее 200 метров от Х-37В, который впоследствии совершил маневр для удаления от точки отделения нового космического аппарата.

По результатам обработки объективной координатной информации установлено, что космический аппарат был стабилизирован, а на его корпусе не обнаружены элементы, характеризующие наличие антенн, которые могли бы обеспечить возможность ведения радиолокационных наблюдений. В это же время моментов сближения нового КА с другими объектами или совершения орбитальных маневров не выявлено.

По мнению российской стороны, Штаты провели эксперимент по отделению с борта Х-37В малоразмерного космического аппарата, имеющего высокую скорость, что может свидетельствовать об испытании нового вида оружия космического базирования.

Подобные действия американцев оцениваются в Москве как угроза стратегической стабильности и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства. Тем более что Вашингтона намерен использовать его как область потенциального развертывания оружия класса «космос-космос» против орбитальных объектов, а также в виде ударного оружия класса «космос-поверхность» для поражения различных наземных, воздушных и морских целей на планете.

Космическая политика США

С 1957 года все американские президенты без исключения активно занимались милитаризацией космического пространства. В последние годы наиболее заметный рывок в этом направлении сделал республиканец Дональд Трамп.

23 марта 2018 года он утвердил обновленную Национальную космическую стратегию страны. 18 июня того же года дал указание Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного и шестого по счету боевого вида вооруженных сил страны, сделав при этом акцент на нежелательности, чтобы лидерами в космосе были Россия и КНР. 20 декабря 2019 года объявлено о начале создания Космических сил США. А 9 декабря 2020-го Белый дом дополнительно провозгласил новую Национальную космическую политику.

В этих военно-стратегических установках открыто объявлено о трех принципиальных взглядах американского военно-политического руководства на использование космического пространства в военных целях.

Во-первых, провозглашалось, что США намерены единолично доминировать в космосе. Во-вторых, заявлялось, что в космическом пространстве они должны поддерживать «мир с позиции силы». В-третьих, констатировалось, что космос в представлениях Вашингтона становится потенциальной ареной для ведения боевых действий. Указанные военно-стратегические установки, по мнению Вашингтона, мол, являются реакцией на растущую угрозу в космосе со стороны России и КНР.

Пентагон будет развивать четыре приоритетных направления деятельности для достижения заявленных целей при одновременном противодействии выявленным угрозам, потенциалам и вызовам: обеспечение комплексного военного доминирования в космосе, интеграция военно-космической мощи в национальные, совместные и комбинированные боевые операции, формирование стратегической обстановки в интересах США, а также развитие сотрудничества с союзниками, партнерами, военно-промышленным комплексом и другими министерствами и ведомствами США.

Космическая стратегия и политика нынешней администрации Джо Байдена мало отличаются от линии экс-президента Дональда Трампа.

После вступления Байдена в должность президента в январе этого года США продолжали разрабатывать несколько типов ударных космических вооружений, в том числе в соответствии с двенадцатью программами использования космического пространства в военных целях, при этом шесть из них предусматривают создание различных видов таких систем, а на основании шести других разрабатываются средства управления орбитальной космической группировкой страны военного назначения.

В полном объеме продолжается обновление разведывательно-информационной группировки Пентагона, а также финансирование военных космических программ. На 2021 финансовый год ассигнования на эти цели определены в 15,5 миллиарда долларов.

Отдельные прозападные российские эксперты высказываются за разработку с американской стороной каких-то компромиссных предложений по военно-космической проблематике на том основании, что США не готовы договариваться по военному космосу. Такие идеи представляют угрозу для национальной безопасности Российской Федерации.

Вашингтонская квадрига

Проводимые до сих пор Вашингтоном акции милитаризации космического пространства свидетельствуют, что нынешнее американское военно-политическое руководство не считает космос всеобщим достоянием человечества, для регулирования деятельности в котором, очевидно, необходимы согласованные международно-правовые нормы и правила ответственного поведения. Штатам уже давно видится диаметрально противоположная перспектива – превращение космоса в зону ведения активных боевых действий. Фактически США уже создали укрупненные Космические силы с амбициозными наступательными задачами.

При этом такие силы опираются на активно наступательную доктрину сдерживания любых потенциальных противников, заимствованную из американской стратегии ядерного сдерживания, предусматривающую нанесение первого превентивного и упреждающего ядерного удара.

Если в 2012 году Вашингтон объявил о создании «чикагской триады» – комбинированного боевого механизма в виде ракетно-ядерных, противоракетных и ударных обычных видов вооружений, то вполне очевидно, что Америка целенаправленно создает уже ударную многокомпонентную «квадригу», когда к «чикагской триаде» добавляется еще один существенный компонент в качестве ударных космических вооружений.

Владимир Козин, член-корреспондент Академии военных наук РФ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (909) за 30 ноября 2021 года