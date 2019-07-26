Hrriyet (Турция): на этот раз Москва обрела Турцию, которую "потеряла" в 1952 году?

Продав Турции С-400, Владимир Путин сделал важный стратегический ход: он смог эффективно показать всему миру потенциал России в военной сфере. Подобный шаг, пишет "Хюрриет", вызвал серьезный раскол в НАТО, и треск в отношениях Турции с основным игроком альянса – Америкой – слышится все громче. Получится ли России окончательно перетянуть Турцию на свою сторону?

Похоже, западному миру будет непросто оправиться от шока, вызванного изображениями систем противовоздушной обороны, доставленных из России на авиабазу Мюртед под Анкарой военно-транспортными самолетами.

Столь тесное сотрудничество России, которую НАТО до сих пор считает главной угрозой, с членом НАТО в сфере обороны повлекло за собой большие колебания. И мы можем сказать, что в предстоящий период будут продолжаться повторные толчки разной степени интенсивности.

Все сходятся во мнении, что, продав Турции С-400, российский лидер Владимир Путин сделал стратегический ход жизненной важности. Действительно, проникнув на рынок НАТО в результате продажи передовой системы противовоздушной обороны, он смог эффективно показать всему миру потенциал своей страны в этой области.

Но, что еще важнее, этот шаг, как склонны полагать все авторитетные стратеги на Западе, вызвал серьезный раскол в НАТО. Треск в отношениях Турции, находящейся на южном фланге альянса и обладающей второй крупнейшей армией в НАТО, с основным игроком альянса - США - слышится все громче. Поэтому не будет ошибкой сказать, что Путин в итоге повысил авторитет своей страны на международной арене и усилил осознание о расширяющейся сфере влияния России.

Как продажа С-400 изменит взгляд России на Турцию в долгосрочной перспективе? Кремль, воодушевившись этой сделкой, сможет в будущем рассчитывать на то, что ему удастся полностью перетянуть Турцию на свою сторону, искать способы сделать это?

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В поисках ответа на этот вопрос мы можем оттолкнуться от взглядов бывшего президента Азербайджана и в то же время экс-члена Политбюро Коммунистической партии Советского Союза Гейдара Алиева и взглянуть на отношения между Анкарой и Москвой сквозь историческую призму.

До членства в Политбюро Алиев сделал карьеру в разведке, занимал высокопоставленные должности в секретной службе Советского Союза - КГБ - и поднялся до председателя этой организации в Азербайджане. Иными словами, Алиев был важным игроком системы до распада Советского Союза в 1991 году.

Наш коллега Мурат Еткин (Murat Yetkin) в опубликованной в 2017 году книге под названием "Интриги для тех, кому интересно" при рассмотрении полного секретов мира шпионажа приводит также выдержки из интересной беседы, которую он провел много лет назад с одним из бывших руководителей КГБ Гейдаром Алиевым.

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Во время той беседы, состоявшейся в 1998 году в Баку, Алиев сначала задается вопросом: "Когда мы поняли, что полностью потеряли Турцию?" Конечно, говоря "мы", он рассказывает о своих наблюдениях в КГБ и бывшей советской системе.

Затем Алиев упоминает о двух событиях, глубоко повлиявших на взгляд Москвы на Турцию. Первое - это решение Демократической партии, пришедшей к власти в Турции в 1950 году, отправить военных в Корею. "Таким образом, мы поняли, что вы можете вступить в НАТО, - говорит Алиев. - Вы и вступили (1952). Тогда стало понятно, что Турция перешла на сторону капиталистических стран и не будет находиться под влиянием Москвы".

А второе событие, огорчившее Москву, - экономические решения, которые 24 января 1980 года были объявлены правительством меньшинства во главе с Сулейманом Демирелем (Süleyman Demirel) и подготовлены в то время заместителем премьер-министра Тургутом Озалом (Turgut Özal). Турция после этих решений отдала предпочтение рыночной экономике и необратимо пошла по пути интеграции в западную экономику.

"После решений "24 января" Турция стала рассматриваться безвозвратно потерянной целью", - говорит Алиев Еткину.

Ключевая фраза здесь - "потерянная цель". Именно так, по словам бывшего сотрудника разведки Алиева, Турция выглядела в глазах советской системы, а точнее Москвы.

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Алиев не смог при жизни увидеть те дни, когда Турция приобрела ракеты С-400 у России. Тем не менее интересно, а если бы бывший руководитель КГБ застал это событие, что бы на этот раз он подумал о Турции, которая когда-то была "потеряна" для Москвы? Посчитал ли он нужным пересмотреть свои старые оценки?

Путин, вне всякого сомнения, будет искать способы максимально реализовать интересы своей страны в отношениях с Турцией. Разумеется, каждая страна прежде всего защищает свои собственные интересы. А лица, принимающие решения в Анкаре, должны начертить границу перед этими возможными расчетами и определить, где именно в балансе этих отношений они будут удерживать Кремль.

Где пройдет эта граница - сейчас это один из критически важных вопросов во внешней политике Турции.

Седат Эргин (Sedat Ergin)