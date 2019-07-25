Кабмин утвердил проведение 13 международных военных выставок в 2020-2021 годах

В пояснительной записке к распоряжению правительства отмечается, что проведение подобных мероприятий способствует продвижению отечественной продукции военного назначения на зарубежные рынки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое предусматривает проведение в России 13 международных выставок продукции военного назначения в 2020-2021 годах. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства.

Подписанным распоряжением предусматривается проведение шести международных выставок военной продукции в 2020 году и семи - в 2021 году.

"Проведение в России международных выставок и участие в них российских организаций оборонной промышленности способствует укреплению кооперационных связей, продвижению отечественной продукции военного назначения на зарубежные рынки", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, ежегодно будут проводиться Международный военно-технический форум "Армия" и международная выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России" в Кубинке (Московская область), Международная выставка вертолетной индустрии в Красногорске (Московская область), а также международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" в Москве.

Кроме того, в 2020 году запланировано проведение недели национальной безопасности в Кубинке, а также организация международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон" в Геленджике (Краснодарский край). В перечень на 2021 год внесены Международный авиационно-космический салон (МАКС) (Жуковский, Московская область), Международный военно-морской салон (Санкт-Петербург) и международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность" (Москва, Московская область).

Организаторами выставок выступают Минобороны России, Минпромторг, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардия и государственная корпорация "Ростех".