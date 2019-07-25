Огненный ливень. На что способны новые пушки для российской бронетехники

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Высокая скорострельность, дальнобойность и хорошая бронепробиваемость — взамен автоматических 30-миллиметровых пушек БМП и БТР получат 57-миллиметровые. Варианты таких боевых модулей уже показали на форуме "Армия-2019". О том, что даст новый калибр бронетехнике на поле боя, — в материале РИА Новости.

"Кинжал" для "Арматы"

Со времен СССР технику Сухопутных войск и ВДВ оснащают тремя типами скорострельных пушек. С 1980 года на БМП-2, БМД-2, БМД-3, БМПТ, а также на вертолеты Ка-50, Ка-52 и Ми-28Н устанавливают 30-миллиметровую 2А42. Это самая массовая автоматическая пушка в Вооруженных силах. БМП-3, БМД-4, БТР-80А, БТР-82А оснащены 30-миллиметровой 2А72. Третья, 2А38, входит в состав вооружения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" и — в модернизированном варианте — "Панциря-С1". Для 1980-90-х годов эти пушки отвечали всем требованиям, были надежными и точными. Однако боевую технику нового поколения, вероятно, обеспечат новыми орудиями — калибром 57 миллиметров.

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Есть тенденция к повышению мощности автоматических пушек, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Время идет, требования к военной технике растут. И вероятный противник тоже не стоит на месте. Повышается защищенность целей на поле боя. Живая сила в новых комплектах боевой экипировки вполне способна выдержать попадание осколков 30-миллиметрового снаряда. Боевые бронированные машины легкой и средней категорий оснащают динамической защитой. Толщина брони увеличилась, особенно в лобовой проекции. Средние и тяжелые бронемашины уже выдерживают бронебойный снаряд калибра 30 миллиметров практически на всех дистанциях стрельбы".

На форуме "Армия-2019" показали сразу несколько боевых модулей с более мощными орудиями. Так, тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата" предстала с дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ) "Кинжал", оснащенным 57-миллиметровой автоматической пушкой. Ее скорострельность превышает 80 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда — до полутора километров в секунду. Готовый к применению боекомплект — 80 выстрелов. На полуторакилометровой дистанции пушка пробивает до 120 миллиметров брони под углом 60 градусов.

Тяжелая БМП Т-15 с боевым модулем "Кинжал" Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Справа от пушки — кожух с пулеметом ПКТМ калибра 7,62 миллиметра. Боекомплект — 1000 патронов. На бортах купола смонтировано несколько изделий "Туча" для запуска дымовых гранат. Кроме того, на правом борту модуля — пусковая установка под два контейнера с противотанковыми ракетами 9М120 "Атака". Слева от орудия и на крыше — два блока оптико-электронной аппаратуры. Боевым модулем управляют из машины-носителя с помощью специального пульта.

В апреле гендиректор предприятия "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий в интервью РИА Новости сообщил, что ДУБМ "Кинжал" рассматривается в качестве боевого модуля для перспективного БТР на базе колесной платформы "Бумеранг". По его словам, по массогабаритным и другим характеристикам "Кинжал" вполне соответствует возможностям платформы.

По воздуху и по земле

Также на "Армии-2019" представили боевой модуль АУ-220М "Байкал" на базе БМП-3, получившей обозначение "Деривация-ПВО". Это самоходный зенитный артиллерийский комплекс для поддержки Сухопутных войск.

Самоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" на базе БМП-3 Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Скорострельность пушки — 120 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда — 1000 метров в секунду, дальность — до 12 километров, боекомплект — 80 выстрелов. С пушкой спарен 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ с боезапасом 500 патронов. Это орудие — глубокая модернизация зенитной пушки АЗП-57, разработанной еще в 1940-х. Не только средство противовоздушной обороны — при необходимости может вести огонь и по наземным целям.

"Такие пушки повышает эффективность ПВО по таким целям, как ударные вертолеты, защищенные достаточно серьезно, — объясняет Мураховский. — Понадобилось создать корректируемый боеприпас, способный изменять траекторию, чтобы обеспечивать прямое попадание или близкое к цели — это проблематично для снарядов 30-миллиметровых орудий. Ну и 57-миллиметровый калибр расширяет сплошное поле поражения осколками, обеспечивая уничтожение таких малоразмерных целей, как дроны. В целом данную проблему удается решить при использовании пушек высокой баллистики в означенном калибре".

Комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 Источник изображения: © Фото : Уралвагонзавод

В феврале этого года генеральный директор предприятия-разработчика ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных говорил РИА Новости, что АУ-220М, возможно, разместят не только на наземной технике, но и на воздушных судах и кораблях ВМФ. А его применение на перспективных и модернизируемых боевых бронированных машинах повысит огневую мощь мотострелковых подразделений. Ведь на сегодняшний день не существует бронетранспортеров и боевых машин пехоты, выдерживающих попадание 57-миллиметрового снаряда АУ-220М.

Третий боевой модуль с 57-миллиметровой автоматической пушкой — один из вариантов ДУБМ "Эпоха". Первоначально он оснащался 30-миллиметровым орудием 2А42, однако на "Армии-2017" представили модернизацию с 57-миллиметровым легким штурмовым орудием ЛШО-57.

Неясная "Эпоха"

ЛШО-57 проектировалось как легкий буксируемый автоматический гранатомет для ВДВ. Однако в серию он не пошел, и его переработали в автоматическую артиллерийскую систему для бронетехники. На "Армии-2017" продемонстрировали макет модернизированного боевого модуля "Эпоха" на шасси БМП-3. Кроме пушки, ДУБМ вооружен пусковыми установками противотанковых управляемых ракет "Корнет".

"Разработчики позиционируют ЛШО-57 как артиллерийский комплекс умеренной баллистики, — уточнил Мураховский. — Это орудие предназначено для уничтожения живой силы — против бронетехники оно не так эффективно. Вопрос об этом комплексе повис в воздухе — прошло довольно много времени, и его судьба до сих пор неясна".