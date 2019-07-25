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25.07.2019
Известия.ru

Эксперт объяснил выбор Китаем морского пути поставок С-400

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал в беседе с "Известиями", почему Китай предпочел доставку российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" по морскому пути вместо сухопутного или авиаперевозок.

Ранее 24 июля стало известно, что Россия приступила к поставкам в Китай второго полкового комплекта ЗРК С-400 морским транспортом. Отмечается, что транспортное судно с первой партией техники отправилось в путь из порта Усть-Луга на Балтике.

По словам Михайлова, транспортировка систем С-400 морским путем была выбором китайской стороны и КНР брала на себя связанные с этим риски.

"В поставках компонентов С-400 Турции военно-транспортной авиацией сыграло, видимо, короткое расстояние. А китайская сторона продолжает считать морской путь наиболее выгодным для своих интересов", — заявил руководитель Бюро военно-политического анализа.

Система C-400 включает в себя машины управления, радиолокационные станции, пусковые установки на крупных тягачах. Кроме того, вместе с ними транспортируются также крупные по своим размерам РЛС, высотные обнаружители и другие объемные части системы, сказал Михайлов.

В целом вопросы транспортировки приобретенных партнерами России систем вооружений обговариваются еще в ходе заключения договора о покупке, добавил военный политолог.

Договор с Китаем на поставку не менее шести дивизионов С-400 на сумму свыше $3 млрд был заключен Россией в 2014 году. После этого российскими ПВО заинтересовались Турция, Индия и Саудовская Аравия. Индия начнет получать российские системы С-400 "Триумф" в октябре 2020 года, а поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года.

Первый полковой комплект С-400 был отправлен в Китай в конце декабря 2017 года тремя судами, одно из которых, как сообщили в январе 2018 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России, попало в сильный шторм в проливе Ла-Манш и было вынуждено вернуться в порт отправления. При этом находившиеся на борту транспорта ракеты к С-400, предназначенные для Китая, были повреждены. В феврале 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что поврежденные ракеты пришлось уничтожить.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года, экспортное название "Триумф". По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа".

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