Официальная российская версия инцидентов с южнокорейскими истребителями 23 июля 2019 года

Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" в материале Евгения Подзорова "Впервые лётчики двух стран вместе патрулировали над Тихим океаном. Полёт проходил строго в соответствии с положениями международного права и не был направлен против третьих стран" излагает официальную российскую версию инцидентов с южнокорейскими истребителями во время первого совместного воздушного патрулирования самолётами дальней авиации Воздушно-космических сил России и ВВС Народно-освободительной армии Китая, состоявшегося 23 июля 2019 года

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС ВКС России (с) РИА Новости

Во вторник, 23 июля этого года, Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая провели первое совместное воздушное патрулирование самолётами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в Минобороны России. Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование по заранее спланированному маршруту над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Действия стратегических бомбардировщиков обеспечивали самолёты истребительной авиации и дальнего радиолокационного обнаружения, наведения и управления А-50 и "Конг-Джинг-2000".

В ходе выполнения задач самолёты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. По данным объективного контроля, как подчеркнули в российском военном ведомстве, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

Совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско­-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооружённых сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности.

Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2019 год и не направлено против третьих стран, отметили в Минобороны России.

Первое совместное воздушное патрулирование стало новым проявлением развития российско-­китайского стратегического взаимодействия. Россия и Китай демонстрируют, что продолжают взятый стратегический курс на дальнейшее укрепление дружественных и доверительных связей в оборонной сфере. Как подчеркнул в прошлом году в Пекине министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Сюй Циляном, "отношения России и Китая являются важным фактором поддержания глобальной и региональной безопасности".

Осенью подразделения НОАК приняли участие в манёврах "Восток-2018". Тогда на полигон Цугол в Забайкальском крае, чтобы наблюдать за основным этапом манёвров, прибыл министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ.

А в прошлом месяце состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с заместителем начальника Объединённого штаба Центрального военного совета КНР генерал­лейтенантом Шао Юаньмином, находившимся в Москве для участия в очередном раунде российско-китайских штабных переговоров.

Совместное патрулирование осуществлено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2019 год

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем двустороннего сотрудничества в военной области и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие многоплановых связей по линии вооружённых сил России и Китая в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

…Возвращаясь к вчерашнему полёту двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря, следует отметить, что в районе "спорных" островов Токто (Такэсима) к нашим самолётам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые пересекали курс стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности.

Уместно будет пояснить, что инцидент произошёл в районе "спорных" островов, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Острова являются предметом спора между Токио и Сеулом. После окончания Второй мировой войны островами управляет Республика Корея, с чем не согласны в Токио. Япония официально включила эти острова в состав своей территории в 1905 году перед аннексией самой Кореи, но после поражения в войне утратила контроль над ними. На "спорных" островах нет постоянного населения, но с 1954 года там дислоцирован небольшой южнокорейский гарнизон.

Примечательно, что когда стало известно об инциденте, министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что японские, а не южнокорейские истребители должны были принять меры в отношении самолёта ВКС России, тем самым давая понять, "кто в доме хозяин". Впрочем, пусть наши азиатские соседи сами продолжают разбираться, кому принадлежат 0,19 квадратных километра суши вулканического происхождения.

Что касается самопроизвольно установленной южнокорейской стороной зоны опознавания ПВО, то подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются Российской Федерацией. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам. Так что как летали самолёты ВКС России по международным правилам, так летать и будут.

Аналогичную позицию заняла и Китайская Народная Республика. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что опознавательная зона ПВО не является воздушным пространством Южной Кореи и все имеют право на свободу полётов там.

В ВКС России оценили действия лётчиков южнокорейских ВВС при сопровождении российских и китайских самолётов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей как воздушное хулиганство.

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал­лейтенант Сергей Кобылаш так прокомментировал во вторник утренние события 23 июля:

- Авиагруппа в составе российских и китайских стратегических бомбардировщиков осуществила полёт по заранее спланированному маршруту над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. На установленном рубеже над акваторией Японского моря наши и китайские лётчики перестроились в единый полётный порядок, который представляет собой колонну пар самолётов на удалении 3-4 км друг от друга. При этом экипажи продемонстрировали высокую лётную выучку, мастерство и слаженность.

Полёт проходил на высотах от 7,5 до 8,5 тысячи метров. Продолжительность полёта российских стратегических ракетоносцев составила 11 часов, а протяжённость маршрута - около 9 тысяч километров.

Если бы российские лётчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать

За время выполнения задания авиационная группа 11 раз сопровождалась истребителями иностранных государств. Непрофессионально повели себя экипажи самолётов Южной Кореи. В районе "спорных" островов они совершили опасные манёвры, пересекая курс авиационной группы и создавая угрозу безопасности полёта. В дальнейшем южнокорейские F-16 отстрелили тепловые ловушки и удалились в направлении своих территориальных вод.

Если бы российские и китайские самолёты приближались к границам территориальных вод Республики Корея, то в соответствии с общепринятыми правилами южнокорейские лётчики должны были выйти на радиосвязь с российскими экипажами на международной частоте, а также установленными манёврами самолёта и сигналами предупредить о возможном нарушении государственной границы в воздушном пространстве.

Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полёта. По данным объективного контроля нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от "спорных" островов ближайшего к ним самолёта авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство.

Особо хочу обратить ваше внимание на то, что информация о якобы предупредительном огне со стороны южнокорейских истребителей не соответствует действительности. Если бы российские лётчики определили для себя такую угрозу, то последовал бы незамедлительный адекватный ответ.

Отмечу, что южнокорейские лётчики не в первый раз пытались помешать выполнению задания самолётами дальней авиации над нейтральными водами Японского моря. По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолётов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота.

Успешно выполнив задачу, самолёты ВКС России, принимавшие участие в совместном патрулировании, совершили посадку на аэродромах базирования.

(с) Министерство обороны России / "Красная Звезда"