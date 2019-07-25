Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Первое совместное воздушное патрулирование самолетов дальней авиации ВКС России и ВВС НОАК в АТР

По словам командующего Дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша:

"Авиагруппа в составе двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и двух китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила полет по заранее спланированному маршруту над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Действия стратегических бомбардировщиков обеспечивали самолеты истребительной авиации и дальнего радиолокационного обнаружения, наведения и управления А-50 и "Кунцзин-2000"".

(...)

Он подчеркнул, что на установленном рубеже над акваторией Японского моря российские и китайские летчики перестроились в единый полетный порядок, который представляет собой колонну пар самолетов на удалении 3-4 км друг от друга. При этом экипажи продемонстрировали высокую летную выучку, мастерство и слаженность. Полет проходил на высотах от 7,5 до 8,5 тысяч метров. Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила 11 часов, а протяженность маршрута - около 9 тысяч километров.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2019723184-md1TH.html

Надо признать, что наши и китайские летчики грандиозный шухер устроили пролетев по маршруту между Кореей и Японией во время патрулирования.

Так как маршрут проходил через непризнаваемые нашими и китайцами так называемые зоны опознавания ПВО Южной Кореи и Японии, которые местами еще и наслаиваются друг на друга, то взбудораженные южнокорейцы и японцы подняли в воздух свою авиацию. В районе спорных между Кореей и Японией скал Лианкур (они же острова Токто, они же Такэсима) в Японском море отслеживавший все это наш А-50, согласно заявлениям южнокорейцев и японцев, дважды вторгался в оспариваемое обеими сторонами воздушное пространство. Первыми туда прилетели южнокорейские истребители F-15 и F-16, которые по заявлениям южнокорейских военных дважды отстреливали ловушки и открывали предупредительный огонь. Наши в свою очередь опровергают любые обвинения в нарушение границы и обвиняют южнокорейцев в хулиганстве, при этом заявляя что южнокорейцы только ловушки отстреливали.

Все стороны при этом обменялись дипломатическими нотами. Южная Корея выразила протест нам и Китаю, в свою очередь Россия и Китай ответили что не признают зону опознавания ПВО Южной Кореи. В свою очередь японцы, опоздавшие к основным разборкам, выразили протест за нарушение воздушного пространства над спорными островами не только нам, но и Южной Кореи, за то что те посмели перехватывать русский самолет над исконно японскими островами и что это имели право делать только японские самолеты.

Ну а это японцы выложили инфографику:

А это кадры полета: