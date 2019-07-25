Войти
25.07.2019
Интерфакс-АВН

РФ в 2018 г полностью выполнила свои обязательства по СНВ-3 - Минобороны

691
0
0
Барак Обама и Дмитрий Медведев
Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3.
Источник изображения: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Российские и американские военные совершают инспекции в рамках контроля по договору

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Россия выполняет свои обязательства по СНВ-3, планирует обновлять носители стратегического вооружения, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

"В 2018 году Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства и вышла на уровень ограничений, установленными договором. Перспективными планами строительства и развития Вооруженных сил предусматривается переоснащение носителей стратегических наступательных вооружений, выслуживших установленные сроки эксплуатации, на современные образцы, при этом количественные параметры российских стратегических ядерных сил будут находиться в пределах договорных обязательств", - сказал Познихир в Совете Федерации в среду.

Он отметил, что продолжается перевооружение РВСН.

"До конца года планируется поставить на боевое дежурство 4 ракетных полка, вооруженных комплексом "Ярс", - сказал представитель Минобороны.

"Предусмотренная данным соглашением информация передается американской стороне. Мы в установленном порядке принимаем инспекционные группы США, российские инспекторы также контролируют выполнение договора США", - сообщил Познихир.

Ранее в июле в российском Генштабе заявили, что у США больше носителей ядерного оружия, чем предусмотрено ДСНВ.

"Фактически Соединенные Штаты обладают большим числом носителей ядерного оружия, чем предписано соглашением. Превышение по носителям сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции", - сказал начальник управления Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-майор Андрей Стерлин.

По его словам, ДСНВ предполагал сокращение к 5 февраля 2018 года Россией и США суммарного количества имеющихся стратегических наступательных вооружений до установленных уровней.

"Россия свои обязательства выполнила полностью. Со стороны США задекларировано переоборудование части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет, что не было подтверждено российскими инспекторами", - сказал Стерлин.

"Минобороны России предлагало различные варианты решения проблемы переоборудованных носителей. Однако США российские предложения не принимают, не предлагая каких-либо альтернатив. Используется принцип, отработанный на договоре о ракетах средней и меньшей дальности: мы не нарушаем, а вы должны нам верить", - отметил представитель Генштаба.

"Такое отношение к выполнению принятых обязательств подрывает жизнеспособность договора, вызывает опасения в отношении дальнейших перспектив контроля над стратегическими вооружениями", - заявил Стерлин.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может не продлевать ДНСВ, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность.

"Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, ну, не будем тогда", - сказал президент.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Франция
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
10.01.2017
Новая российская ракета — головная боль для Запада (Al Bayan, Объединенные Арабские Эмираты)
28.10.2016
"Самая страшная ракета Путина"
13.07.2016
Продление СНВ-3: интересы России и США
29.07.2015
Ядерный психоз: кому он нужен?
19.01.2011
Состоится ли проект ЕвроПРО?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.07 20:47
  • 59
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 25.07 20:24
  • 1
Южная Корея замахнулась на авианосец
  • 25.07 19:49
  • 8
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.07 18:52
  • 68
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 25.07 17:01
  • 2
Марсианский корабль SpaceX подгорел
  • 25.07 14:05
  • 11
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 25.07 13:24
  • 27
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 25.07 12:28
  • 37
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 25.07 12:12
  • 62
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 25.07 11:46
  • 1
Названа сумма возможного контракта при закупке Индией Super Hornet
  • 25.07 11:31
  • 4
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 25.07 10:44
  • 1
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 25.07 10:04
  • 1
По-прежнему смертельно опасная: для чего "Шилку" вооружили ракетами
  • 25.07 09:41
  • 3
Британцы разочаровали Украину, забрав обратно снаряжение своих боевых пловцов
  • 25.07 09:37
  • 1
В Малайзии раскрыли неожиданные факты о расследовании по MH17