F-22 испытали в режиме "горячего кресла"

Пилоты из 43-й истребительной эскадрильи на базе Тиндалл (штат Флорида) военно-воздушных сил (ВВС) США провели с истребителями пятого поколения F-22 Raptor тренировки "горячее кресло" (hot seat) и "горячая яма" (hot pit). Соответствующий ролик опубликован на странице авиабазы в Facebook.

В комментарии к ролику отмечается, что упражнения способствуют увеличению частоты боевых вылетов, поскольку позволяют при надлежащем состоянии приземлившегося самолета передавать машину от одного пилота другому практически сразу после ее посадки, одновременно с этим произведя дозаправку топливом.

В мае команда F-22 Demonstration and Heritage Flight, располагающаяся на авиабазе ВВС США Лэнгли (штат Вирджиния), выложила на YouTube снятый из кабины пилота полет истребителя пятого поколения F-22 Raptor.

В октябре 2018 года ураган Майкл привел к значительным разрушениям на базе Тиндалл, в частности, потери нескольких F-22 Raptor.

В августе 2011 года американская компания Lockheed Martin завершила сборку фюзеляжа последнего (187-го по счету) F-22 Raptor.