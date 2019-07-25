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25.07.2019
Военно-промышленный курьер

Россия и Египет проведут учение войск ПВО "Стрела дружбы - 2019"

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Каире состоялась заключительная конференция по проведению первого совместного российско-египетского учения войск противовоздушной обороны (ПВО) "Стрела дружбы - 2019", в ходе которой был подписан итоговый протокол. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В течение двух недель военнослужащие ЮВО в составе подразделений ПВО на полигоне учебного тактического центра войск ПВО Египта отработают учебно-боевые задачи.

"Согласно замыслу мероприятия, смешанные расчеты ПВО, состоящие из российских и египетских военнослужащих, на военной технике Египта выполнят упражнения боевых стрельб", - отметили в военном ведомстве.

Первое совместное российско-египетское учение войск ПВО "Стрела дружбы - 2019" пройдет в конце октября - начале ноября 2019 года на территории арабской республики. Всего в мероприятии примут участие около 100 военнослужащих из состава соединений и воинских частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

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Египет
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Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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