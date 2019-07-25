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25.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон отреагировал на совместный полет бомбардировщиков России и Китая в АТР

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Источник изображения: vk.com/mil

В Пентагоне прокомментировали первое совместное патрулирование воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе российскими и китайскими стратегическими бомбардировщиками.

По словам сотрудника пресс-службы Пентагона Дэвида Истберна, США "тесно взаимодействуют" с Южной Кореей и Японией, а также "продолжат следить за ситуацией" в связи с тем, что самолеты ВКС России и ВВС Китая впервые осуществили совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Представитель Пентагона заверил, что приверженность США защите союзников "нерушима", сообщила американская телекомпания CNN.

Накануне Россия и Китай провели первое совместное патрулирование воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе самолетами дальней авиации.

Газета ВЗГЛЯД писала, что бомбардировщики России и Китая перепугали союзников США.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
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