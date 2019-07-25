Пентагон отреагировал на совместный полет бомбардировщиков России и Китая в АТР

В Пентагоне прокомментировали первое совместное патрулирование воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе российскими и китайскими стратегическими бомбардировщиками.

По словам сотрудника пресс-службы Пентагона Дэвида Истберна, США "тесно взаимодействуют" с Южной Кореей и Японией, а также "продолжат следить за ситуацией" в связи с тем, что самолеты ВКС России и ВВС Китая впервые осуществили совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Представитель Пентагона заверил, что приверженность США защите союзников "нерушима", сообщила американская телекомпания CNN.

Накануне Россия и Китай провели первое совместное патрулирование воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе самолетами дальней авиации.

Газета ВЗГЛЯД писала, что бомбардировщики России и Китая перепугали союзников США.

Антон Никитин