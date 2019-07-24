Япония думает: что она забыла в Ормузском проливе

Представитель правительства Японии заявил, что позиция Токио не изменилась, и он не рассматривает возможность отправки своих сил в регион Персидского залива для предложенной ранее Соединёнными Штатами коалиции в данном районе международного судоходства, передаёт агентство Reuters.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с министром иностранных дел Японии Таро Коно, главой Минобороны Такэси Иваей и советником премьера страны по национальной безопасности Шотаро Ячи. По данным СМИ, одной из тем переговоров было подключение Токио к создаваемой Вашингтоном коалиции для обеспечения безопасности навигации в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил накануне, что до принятия решения о присоединении его страны к американской коалиции Токио желает выполнить то, что он считает "уникальной ролью, которую следует сыграть в снижении напряженности" между США и Ираном.