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24.07.2019
Военно-промышленный курьер

Минобороны РФ: если бы по нам стреляли, то пилоты Южной Кореи пожалели бы об этом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны России распространило комментарий относительно инцидента со стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс ВКС России и южнокорейскими истребителями над нейтральными водами Японского моря.

В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности, сказано в пресс-релизе.

Южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95мс не выходили и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, осуществили маневр, удалившись от российских самолетов. По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95мс проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи.

Южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО".

"Подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам. Никакого "предупредительного огня"  со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, - ответ не заставил бы себя ждать", - предупреждают в Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-16
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
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