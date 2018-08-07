"Смиритесь": Россия разместила авиацию на Курилах
Япония заявила России протест из-за размещения истребителей на Итурупе
Вокруг Курильских островов разгорелся очередной политический скандал. Японские власти выразили протест в связи с размещением на Южных Курилах российских истребителей Су-35С. При этом милитаризация региона на этом не завершится. В соответствии с уставом ВС РФ, на островах должны появиться также ракетные системы или системы ПВО.
Япония заявила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, на прошлой неделе в аэропорту "Ясный" начали опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С. По словам генсека кабмина Японии Есихидэ Суга, протест против размещения истребителей на острове Итуруп, на который претендует японская сторона, был направлен в российский МИД 3 августа.
Очередную попытку Токио косвенно заявить "права" на часть российской территории член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал "политиканством".
"Это политиканство, причем, судя по всему, весьма востребованное в Японии, - передает слова сенатора ФАН. - Многие японские политики активно эту тему эксплуатируют. Пора им как-то с этим смириться. Решение уже принято. Принято и подписано на самом высоком международном уровне. Все эти вопросы согласованы. Сегодня Россия обустраивает свою территорию, повторяю - свою территорию, - так, как считает нужным".
Сенатор также отметил, что в ближайшее время на Южных Курилах будут размещены не только истребители, но и жилье для офицеров и граждан, которые там будут работать, а также различные инфраструктурные объекты - такие, как детские сады и школы.
"Наверняка там также будут отведены какие-то места для размещения российских ракетных систем или ПВО, как того требует боевой устав вооруженных сил России при оборудовании военного объекта", - отметил Клинцевич.
По словам сенатора, "политикам в Японии пора успокоиться и смириться с этой ситуацией". "Россия своей территорией не торгует. Японии пора заняться мирным процессом и подумать о том, что уже давно назрело время для подписания мирного договора между нашими странами", - отметил он.
Однако проблема только обостряется. В прошлом месяце в Японии были приняты поправки в закон о Южных Курилах, согласно которых острова на законодательном уровне признаются "исконно принадлежащей Японии территорией".
Министерство иностранных дел России заявило, что внесенные в японский закон о Южных Курилах поправки препятствуют продвижению переговоров по совместной хозяйственной деятельности на островах. В МИД также добавили, что Россия воспринимает это, как попытку "навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора".
Япония претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Российские же власти настаивают на том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Ситуация с размещением российских истребителей на Курилах является уже вторым скандалом в регионе за последний месяц, связанным с российской авиацией.
13 июля Министерство обороны России сообщило, что истребители Республики Корея и Японии сопровождали два ракетоносца Ту-95МС ВКС России, которые выполняли плановый полет над Японским и Желтым морями.
В министерстве сообщили, что стратегические ракетоносцы российских Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана.
"На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии", - сказали в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
Однако власти Южной Кореи все же расценили пролет российских стратегических ракетоносцев как несанкционированный и вызвали российского военного Андрея Фалилеева в министерство национальной обороны в связи с якобы несанкционированным пролетом Ту-95МС.
"Вторжение российских военных самолетов не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, такие инциденты могут привести к столкновению в воздухе. "Мы просим Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры, чтобы избежать их повторения", - говорится в заявлении властей.
Отдел "Армия"
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Очередную попытку Токио косвенно заявить "права" на часть российской территории член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал "политиканством".
Пусть Япония для начала свою территорию освободит от всех американских военных баз, тогда и можно будет вести диалог с суверенным государством, а сейчас это оккупированная территория " с амбициями"...
Карта только аэропортов на Хоккайдо, Рёбун и Решири (острова северо-западнее Хоккайдо).
Радиус действия авиации с наших баз:
По-видимому нужна там база для обеспечения ПОСТОЯННОГО патрулирования стратегических бомбардировщиков, способных нанести удар по авиабазам США в Японии и на Гуам:
То что это надо помнить всегда как и геноцид коренного народа Айну, когда Кунашир стал японским на нём проживало от 11 до 20 тысяч айну и НИ ОДНОГО ЯПОНЦА, когда мы его вернули в 1945 - НИ ОДНОГО
То что хрущ иностранный агент - никаких сомнений, ибо хрущёвские потомки являются ГРАЖДАНАМИ США и проживают в этом секторе колонии. Его СЫН Сергей Хрущев, "является старшим научным сотрудником Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна в штате Род-Айленд." - т.е. работает против России
http://www.forumdaily.com/vnuchka-stalina-i-drugie-potomki-sovetskix-pravitelej-zhivushhie-v-ssha-foto/
с прямым доступом к госархивам, базам данных и кэшу Яндекс-картинок :))
Если им продать о.Матуа вместо северных претензий.....там начинали они свой Атомный проект(не успели в 1945году), там и доделают. Они согласны. Меня пинать в кругу не надо, я как бы за мирный договор.