Войти
24.07.2019
ТАСС

Минобороны России опровергло сообщения о предупредительной стрельбе южнокорейских F-16

572
0
0
Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В заявлении ведомства говорится, что "если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло сообщения о предупредительной стрельбе южнокорейских истребителей F-16 в сторону российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было", - заявили в Минобороны, отметив, что "если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать".

Ранее агентство Yonhap выступило с утверждением, что самолет ВКС РФ дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио.

По данным Комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, поднятые им на встречу южнокорейские истребители произвели около 360 предупредительных выстрелов в сторону российских военных самолетов, якобы вторгшегося в воздушное пространство Республики Корея.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-16
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
24.07.2019
Южная Корея cпровоцировала инцидент с Ту-95МС над Японским морем
24.07.2019
Обнародовано видео полета над Японским морем Ту-95МС и Xian H-6
21.04.2014
Белая книга самообороны Японии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 23:08
  • 5
Банкротство "четвертой власти"
  • 24.07 23:02
  • 49
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 24.07 22:12
  • 7754
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.07 20:52
  • 1
Атомный авианосец России оценили в 500 миллиардов рублей
  • 24.07 20:31
  • 3
Агенты вливания
  • 24.07 20:03
  • 1
Завершён основной этап испытаний российской газовой турбины ГТД-110М
  • 24.07 20:02
  • 778
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.07 20:01
  • 57
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 24.07 19:23
  • 31
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 24.07 18:37
  • 63
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 24.07 18:34
  • 4
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 24.07 18:31
  • 34
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 24.07 18:00
  • 45
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 24.07 17:37
  • 53
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 24.07 17:11
  • 13
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве