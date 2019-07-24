Минобороны России опровергло сообщения о предупредительной стрельбе южнокорейских F-16

В заявлении ведомства говорится, что "если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло сообщения о предупредительной стрельбе южнокорейских истребителей F-16 в сторону российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было", - заявили в Минобороны, отметив, что "если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать".

Ранее агентство Yonhap выступило с утверждением, что самолет ВКС РФ дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио.

По данным Комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, поднятые им на встречу южнокорейские истребители произвели около 360 предупредительных выстрелов в сторону российских военных самолетов, якобы вторгшегося в воздушное пространство Республики Корея.