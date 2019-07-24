Перспективная американская 155-мм самоходная гаубица получила обозначение ХМ1299

Как следует из распротраненной в открытых источниках презентации Центра вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии США (Combat Capabilities Development Command (CCDC) Armaments Center), перспективная американская 155-мм дальнобойная самоходная гаубица, созадваемая в рамках первого этапа (Increment 1) программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA). получила официальное обозначение ХМ1299. Ранее это йсистеме неофициально приписывалось обозначение М109А8.

(с) армия США

Напомним, что корпорация BAE Systems 15 июля 2019 года сообщила, что получила контракт армии США стоимостью 45 млн долл на создание опытного образца перспективной 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы (теперь обозначаемой ХМ1299) в рамках первого этапа (Increment 1) программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA). Реализация программы ERCA осуществляется BAE Systems в партнерстве с Центром вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии США с непосредственным привлечением арсенала армии США в Пикатинни.

Прототип первого этапа программы ERCA должен основываться на базе производимой BAE Systems 155-мм/39 самоходной гаубицы М109А7, но с установкой новой башни (боевого отделения) с новой 155-мм орудийной установкой ХМ208 с качающейся частью ХМ907 с длиной ствола 58 калибров, разработанной арсеналом в Пикатинни и проходившей огневые испытания на двух экспериментальных самоходных установках в 2018 году на полигоне в Юма в штате Аризона. Судя по фотографиям, одна из этих установок была выполнена на шасси самоходной гаубицы М109А6, а другая - на шасси самоходной гаубицы М109А7.

Дальность стрельбы из ХМ907 достигает "более 70 км" при использовании нового проходящего испытания активно-реактивного корректируемого (с инерциально-спутниковым наведением) снаряда ХМ1113 RAP с новым "суперзарядом" ХМ654. Снаряд ХМ1113 RAP при стрельбе из стандартной 155-мм/39 гаубицы достигает дальности более 40 км. Также ведется создание дальнобойного корректируемого снаряда ХМ1155.

Согласно ряду сообщений, всего планируется изготовить с 2019 по 2023 годы восемь опытных образцов самоходной гаубицы ХМ1299 первого этапа программы ERCA, причем полигонные испытания первого из них армия США планирует начать уже в октябре 2019 года.

В случае успешных испытаний которых возможно развертывание серийного производства САУ М1299 с 2025 финансового года. В качестве дальнейшего развития ХМ1299 планируется ее оснащение примерно с 2025 года автоматом заряжания, что позволдит повысить скорострельность с 3 до 10 выстрелов в минуту. В перспективе рассматривается возможность создания полностью безэкипажного варианта САУ.

Два экспериментальных образца американской 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы с качающейся частью ХМ907 с длиной ствола 58 калибров по программе Extended Range Cannon Artillery (ERCA) во время испытаний на полигоне армии США в Юма (Аризона), 2018 год (с) армия США