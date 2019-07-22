Контракт на создание американской перспективной 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы

Корпорация BAE Systems 15 июля 2019 года сообщила, что получила контракт армии США на создание опытного образца перспективной 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы в рамках первого этапа (Increment 1) программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA). Реализация программы ERCA осуществляется BAE Systems в партнерстве с Центром вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии США (Combat Capabilities Development Command (CCDC) Armaments Center - ранее был известен как ARDEC - Armament Research, Development and Engineering Center) с непосредственным привлечением арсенала армии США в Пикатинни.

Экспериментальный образец американской 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы с качающейся частью ХМ907 с длиной ствола 58 калибров по программе Extended Range Cannon Artillery (ERCA) во время испытани йна полигоне армии США в Юма (Аризона), 2018 год (с) армия США

Прототип первого этапа программы ERCA должен основываться на базе 155-мм/39 самоходной гаубицы М109А7, но с установкой новой башни (боевого отделения) с новой 155-мм качающейся частью ХМ907 с длиной ствола 58 калибров, разработанной арсеналом в Пикатинни и проходившей огневые испытания на двух экспериментальных самоходных установках (на удлиненном шасси М109А7) в 2018 году на полигоне в Юма в штате Аризона.

Дальность стрельбы из ХМ907 достигает "более 70 км" при использовании нового проходящего испытания активно-реактивного корректируемого (с инерциально-спутниковым наведением) снаряда ХМ1113 RAP с новым "суперзарядом" ХМ654. Снаряд ХМ1113 RAP при стрельбе из стандартной 155-мм/39 гаубицы достигает дальности более 40 км.

BAE Systems сейчас ведет производство САУ М109А7. В рамках отдельных контрактов BAE Systems также разрабатывает комплекты высокоточных артиллерийских боеприпасов PGK-AJ с повышенными возможностями защиты от помех модулю коррекции GPS. Выстрелы PGK-AJ должны быть совместимы как с существующими 155-мм/39 самоходными и буксируемыми гаубицами, так с перспективной системой ERCA.

Согласно ряду сообщений, всего планируется изготовить с 2019 по 2023 годы восемь опытных образцов самоходной гаубицы первого этапа программы ERCA, и в случае успешных испытаний которых возможно развертывание их серийного производства с 2025 финансового года. Данная перспективная САУ часто обозначается как М109А8, хотя неясно, является ли это обозначение официальным.