США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Вашингтон. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира.

"Мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать эти морские пути открытыми", - заявил Помпео в интервью телекомпании WFTV 9.

"В ней будут участвовать страны со всего мира", - уточнил он.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не хочет войны с Ираном, а желает, чтобы Тегеран изменил свое поведение.

"Президент ясно дал понять: мы не хотим войны с Ираном. Мы просто хотим, чтобы они прекратили заниматься террористической деятельностью по всему миру. Они не могут продолжать строить свою программу ядерного оружия", - сказал Помпео.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидерами Ирана.

"Действительно, президент сказал, что он счастлив поговорить с аятоллой, руководством Ирана по телефону без каких-либо предварительных условий. Президент твердо убежден, что говорить и иметь эти дипломатические обмены, чтобы избежать военного конфликта, является целью", - заявил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива.

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.