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24.07.2019
Известия.ru

Американские СМИ включили в топ производителей оружия только две компании из РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Еженедельник Defense News включил по итогам 2018 года в топ-100 крупнейших мировых производителей продукции военного назначения только две компании из РФ — "Алмаз-Антей" (15 место) и корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (32 место). Рейтинг доступен на сайте издания.

Отмечается, что годом ранее в рейтинге находились шесть российских предприятий.

На первом месте в списке — американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения топ-100 составляется Defense News с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных в мире.

18 мая сообщалось, что власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия. Речь идет о внесении изменений в стартовавшую в 2018 году Европейскую программу стимулирования рекапитализации (ERIP).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Lockheed-Martin
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
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