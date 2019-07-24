Дели не предлагал Трампу выступить посредником в переговорах между Индией и Пакистаном по Кашмиру - МИД Индии

Дели. 22 июля. ИНТЕРФАКС - В Дели опровергли сообщение американских СМИ о том, что Индия когда-либо запрашивала посредничество Трампа в урегулировании индо-пакистанской проблемы в Кашмире.

"Мы видели заявления президента США Дональда Трампа прессе о том, что он готов выступить посредником в вопросе по Кашмиру, если об этом попросят Индия и Пакистан. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не делал такого предложения президенту США", - сообщил в понедельник в Twitter представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар.

Ранее журналисты из пула Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом положительно отреагировал на просьбу о том, чтобы Вашингтон выступил посредником в урегулировании кашмирского вопроса между Индией и Пакистаном.

По их утверждениям, ранее с аналогичной просьбой к нему якобы обращался и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.