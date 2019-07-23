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23.07.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу обсудил с зампредом Совета министров Кубы перспективные направления сотрудничества

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Сергей Шойгу и Рауль Кастро
Сергей Шойгу и Рауль Кастро осматривают технику ВС Кубы.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Вопросы международной и региональной безопасности, перспективные направления сотрудничества обсудили на встрече в Москве в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Совета министров Куба Рикардо Кабрисас Руис, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении военного ведомства.

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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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