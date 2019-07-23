Шойгу обсудил с зампредом Совета министров Кубы перспективные направления сотрудничества
Сергей Шойгу и Рауль Кастро осматривают технику ВС Кубы.
Источник изображения: МО РФ
Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Вопросы международной и региональной безопасности, перспективные направления сотрудничества обсудили на встрече в Москве в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Совета министров Куба Рикардо Кабрисас Руис, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении военного ведомства.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Персоны
Похожие новости
27.03.2015
Юрий Борисов о Форуме «АРМИЯ-2015»: возможности этой выставочной площадки будут только наращиваться
18.02.2015
Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов: «Мы готовы к совместной работе с военными из Латинской Америки»