Шойгу обсудил с зампредом Совета министров Кубы перспективные направления сотрудничества

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Вопросы международной и региональной безопасности, перспективные направления сотрудничества обсудили на встрече в Москве в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Совета министров Куба Рикардо Кабрисас Руис, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении военного ведомства.