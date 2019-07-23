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23.07.2019
Военно-промышленный курьер

На сайте Минобороны России можно узнать все о Главном военно-морском параде

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Источник изображения: vpk-news.ru

На сайте Минобороны России в преддверии Дня ВМФ открыт специальный интерактивный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду.

В оборонном ведомстве отметили, что на сайте дается полная информация об участниках парада, а также репетициях и месте его проведения. Главный военно-морской парад состоится 28 июля, в День Военно-морского флота России. Накануне рошла совместная тренировка боевых кораблей и морской авиации. В параде должно быть задействовано 40 самолетов и вертолетов.

Посетители портала смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемой пролета морской авиации, а также программами и схемами построений кораблей в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Севастополе. На отдельных страницах представлена исчерпывающая информация о динамических показах военной техники, которые пройдут на флотах в День ВМФ.

Инфографика расскажет о количестве парадных расчетов, боевых кораблей, судов обеспечения и воздушных судов, принимающих участие в Главном военно-морском параде, и времени проведения репетиций.

Отдельная рубрика посвящена воссозданному первому линейному кораблю Петровского флота "Полтава", который впервые возглавит парадную линию в акватории Невы. С помощью анимированной интерактивной инфографики посетители раздела узнают об основных характеристиках реконструированного корабля с пояснениями значений используемых на флоте морских терминов. Страница также познакомит интернет-пользователей с уникальными историческими документами, раритетными изданиями и схемами постройки флагмана Балтийского флота из фондов Центральной военно-морской библиотеки.

Раздел дополняют мультимедийные материалы с предыдущего военно-морского парада в Санкт-Петербурге и городах базирования соединений боевых кораблей ВМФ России, а также репетиций и тренировок праздника с их участием.

Всего к военно-морским парадам планируется привлечь свыше 200 кораблей и судов различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тыс. военнослужащих. Стоит отметить, что на морской праздник в Россию с каждым годом приезжает всё больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Вьетнам и Филиппины.

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