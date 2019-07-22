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22.07.2019
Интерфакс-АВН

Ленинградская армия ВВС и ПВО получила три новых Су-35

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Три новых многоцелевых истребителя Су-35 поступили по гособоронзаказу в авиационный полк под Тверью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области", - говорится в сообщении.

По данным ЗВО, три Су-35 заменят устаревшие типы самолетов. Лётчики осуществили приём истребителей на заводе в Комсомольске-на-Амуре и выполнили перелёт к месту постоянной дислокации, преодолев более 9 тыс. км с тремя дозаправками на оперативных аэродромах.

В ЗВО сообщили, что ранее на Су-35 полностью перевооружили истребительный авиационный полк ЗВО в Карелии.

Штаб Шестой Ленинградской армии ВВС и ПВО расположен в Санкт-Петербурге. В составе армии - соединения истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации, а также соединения радиотехнических и зенитных ракетных войск. Согласно сайту Минобороны, в зоне ответственности армии - воздушное пространство Российской Федерации на площади около 2 млн квадратных километров и свыше 3 тыс. км государственной границы.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

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