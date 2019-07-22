В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА

В издании "Свободная пресса" вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент "отключить" российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии. Ссылка идёт на Ричарда Фрэнка, представленного как австралийский эксперт по военным конфликтам.

Источник изображения: topwar.ru

По словам этого человека, мнение которого публикует "СП", особого смысла в поставках С-300 Асаду Россией не было. Фрэнк говорит, что в 90-е годы РФ "сама предоставляла доступ к этим системам и другим технологиям ПРО израильским специалистам". И тут же австралийский эксперт по Ближнему Востоку даёт понять, что у него данных о том, верна ли эта информация.

Из материала:

Насколько это правда, не знаю. Но у них (у Израиля) было множество других возможностей изучить С-300 — Греция, Кипр, например. Поэтому практического смысла в поставках С-300 для режима Асада немного. Это создает риски только для гражданских самолетов Израиля. А для израильских военных тут нет проблем.

Но если эксперт не знает, правда это или нет, то стоит ли ссылаться на подобные заявления?

В этом заявлении прослеживается ещё и то, что Ричард Фрэнк не в полной мере знаком с поставками С-300 из России за рубеж. Никаких ЗРК С-300 на Кипре нет. В 1998 году были определённые договорённости между правительствами Кипра и России по этому вопросу, но в итоге поставленный на Кипр зенитный ракетный комплекс в скором времени был транспортирован на остров Крит (Греция).

В материале заявлено, что у израильтян есть образцы российских БПЛА. Один из образцов был получен после того, как беспилотник был сбит над Голанскими высотами. Автор материала заявляет об "удивлении израильских военных, которые увидели, что российский БПЛА идентичен израильскому".

Отличие только в надписях на кириллице. (…) Проблема в том, что "Форпосты" вдоль и поперек изучены специалистами из Israel Aerospace Industries.