Российские военные развернули системы ПВО С-400 на учении под Калининградом

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные системы С-400 "Трумф" были развернуты на полигоне в Калининградской области в ходе учения по борьбе с условным воздушным противником, сообщили в субботу в пресс-службе Балтийского флота России.

"Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию зенитных ракетных комплексов С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей. Расчетами С-400 были проведены электронные пуски ракет", - говорится в сообщении флота.

В ходе учения расчеты С-400 отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнила пара истребителей Су-30СМ.