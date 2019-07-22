Российские военные развернули системы ПВО С-400 на учении под Калининградом
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные системы С-400 "Трумф" были развернуты на полигоне в Калининградской области в ходе учения по борьбе с условным воздушным противником, сообщили в субботу в пресс-службе Балтийского флота России.
"Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию зенитных ракетных комплексов С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей. Расчетами С-400 были проведены электронные пуски ракет", - говорится в сообщении флота.
В ходе учения расчеты С-400 отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнила пара истребителей Су-30СМ.
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