Войти
22.07.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные развернули системы ПВО С-400 на учении под Калининградом

607
0
0
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные системы С-400 "Трумф" были развернуты на полигоне в Калининградской области в ходе учения по борьбе с условным воздушным противником, сообщили в субботу в пресс-службе Балтийского флота России.

"Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию зенитных ракетных комплексов С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей. Расчетами С-400 были проведены электронные пуски ракет", - говорится в сообщении флота.

В ходе учения расчеты С-400 отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнила пара истребителей Су-30СМ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Су-30
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
25.06.2018
Экипажи МиГ-31БМ и расчеты С-400 ЗВО начали боевое дежурство с минуты молчания
31.05.2018
В последние годы Балтийский флот пополнился современными кораблями и перспективным вооружением
18.05.2018
От Калининграда до Кронштадта: боевые корабли Балтийского флота
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
21.03.2017
Крепость Крым
13.01.2014
Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:11
  • 1
Война расставляет все точки над i
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания