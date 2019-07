Противоминные комплексы на Международном военно-морском салоне МВМС-2019

Оригинал взят у коллеги mina030 в Противоминные комплексы на МВМС-2019.

Интегрированная система поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ-Э" (ГНПП "Регион", г.Москва).

Предназначен для поиска и уничтожения морских мин (в т.ч. на ПМК пр.12701 "Александрит-Э").

В состав комплекса входят:

• самоходный подводный аппарат (СПА);

• транспортируемые изделия размещаемые на СПА - полезная нагрузка (ПН) , буй-обозначитель (БО);

• буксируемое тело (БТ);

• подъемно-опускное устройство с расположенным на нем подкильным антенным модулем;

• комплекс аппаратно-программных средств управления (КАСУ);

• система лебедочная кабельная (СЛК) с грузонесущим элекрооптическим кабелем;

• подсистема специального электропитания (СЭП)

• прибор электропитания подводных аппаратов;

• корабельная часть телевизионной системы (ТВС);

• оборудование технологическое.

Скрины с рекламного видео ГНПП "Регион":

Важно: наличие в составе ИСПУМ 3 отдельных ГАС, и в т.ч. низкочастотных режимов работы ГАС миноискания.

Обращает на себя внимание определенная "избыточность" по сложности ГАС ("многочастотная ГАС"), в отличии от большинства ГАС миноискания имеющей низкочастотный тракт поиска и высокочастотный классификации.

Характеристики комплекса:

• глубины: 10-300 метров;

• море до 3 баллов включительно;

• скорость при поиске подкильной ГАС до 10 уз;

• скорость при поиске с БТ до 12 узлов;

• максимальное заглубление БТ 150 метров;

• скорость при поиске с СПА 6 уз.

ГНПП "Регион" сейчас разрабатывает гражданскую версию комплекса:

Комплекс ТНПА "Янтарь" (ООО "НКППП "ИДРОБАЛТИКА", г.Калининград).

Одним из самых интересных моментов МВМС-2019 стало широкое представление на российском рынке всей линейки ТНПА PLUTO (под российским брендом "Янтарь").

Скрины с рекламного видео и фото ТНПА и рекламной продукции ООО "НКППП "ИДРОБАЛТИКА".

"Полная" и "минимальная" консоли управления ТНПА, линейка предложений ТНПА PLUTO, экран ГАС ближнего поиска, буксируемый буй связи, применение ТНПА PLUTO PLUS c беспилотного катера (БЭК).

Наряду с ГАС "ближнего обзора" (размещена под прозрачным обтекателем в одном блоке с оптическими средствами), представленный образец ТНПА PLUTO PLUS был оснащен ГАС "дальнего поиска".

За счет применения тонкого кабеля (диаметр 3.5мм и длиной 2км), обеспечено применение ТНПА на высоких течениях (до 3 уз) и волнении моря до 4 баллов.

ТНПА PLUTO PLUS имеет умеренную массу (320 кг без "полезной нагрузки"), возможность применения как "тяжелых" боевых частей ("полезных нагрузок") массой порядка 100кг, так и малых. Представленный на МВМС-2019 образец ТНПА PLUTO PLUS был укомплектован весо-габаритным макетом полезной нагрузки массой (на воздухе) 45кг.

Кратко и исчерпывающе ТНПА PLUTO PLUS можно охарактеризовать словами: "простота и функциональность". PLUTO имеют очень простую, в ряде технических моментов даже "примитивную" конструкцию, но при этом весьма функциональны при решении задач ПМО (и иных), надежны, имеют умеренную стоимость (A gennaio 2009 deciso l'acquisto dei primi 2 nuovi ROV Pluto Gigas, per 3.449.917 €, Gaymarine Srl, Acquisizione di 2 Remotely Operated System (ROS) - Pluto Plus -, euro 1.368.040,00).

Огромный опыт применения ТНПА PLUTO при решении различных задач, позволил до совершенства отработать конструкцию и методику применения ТНПА. В силу этих причин они пользуются большим успехом не только в ВМС Италии, но и других странах, вплоть до попыток их копирования (например, в Китае).

PS

Много лет назад, на 1 курсе ВВМУ им.Фрунзе, в увольнении купил книгу Романова о гибели "Комсомольца" (еще первое издание, в желтой мягкой обложке), и на одной из первых лекций по ТУЖК ("Теория устройства и живучести кораблей") спросил уважаемого и заслуженного преподавателя (кап. 1 ранга, бывший Нач. кафедры ТУЖК в Баку) об этой книге. Он ответил. дословно:

- Это пощечина всему офицерскому корпусу ВМФ, но пощечина абсолютно заслуженная. Я купил ее своему сыну-подводнику с наказом перечитывать перед каждой боевой службой.

PLUTO ("Янтарь") на МВМС - такая же пощечина - и нашему ВМФ и нашему ОПК.

Из диалогов в последний день салона:

- Нельзя их к нам на рынок пускать! Уже "хранцузами" "наелись"!

- Они не "хранцузы", и у них все работает ...

- Да у них все просто и элементарно, что ... [названия ряда отечественных фирм работающих по тематике ТНПА] не смогут такое же сделать?!?!?

- Смогут. Точнее - могли. Бы. НО НЕ СДЕЛАЛИ. Что им мешало? И если даже не для ВМФ то для ... [крупный гражданский заказчик, искавший такие ТНПА]. Что мешало им сделать?

Сейчас, - да смогут. Но через сколько ЛЕТ? - ибо это новый ОКР (т.е. 2-4 года)! А требования к этому ОКР у нас кто-то в состоянии выдать?!?!? Ибо по-хорошему нужен серьезный комплексный экспериментальный НИР по тематике! А это года два - только на НИР (который еще нужно открыть!). Единственной альтернативой была "Маевка", но ее "убили", ГК уволен. ВСЕ, сегодня нам просто негде взять тяжелый ТНПА ПМО. И в этих условиях отказываться от предложений "ИДРОБАЛТИКИ" просто глупо.

И еще один фактор, - да их ТНПА ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ. Даже "примитивные". Но они работают. и успешно решают свои задачи. И это тоже урок нашим разработчикам и флоту, - в том плане, что в изделий и комплексы пихают фантастические требования и "возможности", не думая о цене, сроках, массовости и простоте эксплуатации! Так что пусть учатся у заграницы. - и те и другие!

Что мы по-сути имеем?

Да, на ПМК проекта 12700 установлен ИСПУМ. Как ГАС миноискания он очень и очень неплох (в "Регионе" акустическая школа очень сильная), однако избыточно сложен, и имеет очень высокую стоимость. Однако главная проблема ИСПУМ в другом: его ЕДИНСТВЕННЫЙ "молоток" (уничтожать мины) является крайне дорогостоящим "куском гидроакустического комплекса" весом в тонну, с физполями с которыми он подорвется на первой же "мине-защитнике".

Т.е. ПМК пр.12700 с ИСПУМ - это "корабль до первой мины" (с современным взрывателем).

"Идею" СПА ИСПУМ у нас "позаимствовали" у шведов, но их "Дабл Иглы" с ГАС применялись именно как ГАС, а "молотками" (уничтожителями) мин были много более простые РАР-104

и новые малые ТНПА ПМО.

Еще одной проблемой ИСПУМ является крайне низкая взрывостойкость комплекса.

Проведение реальных испытаний на подрыв ПМК проекта 12700 с ИСПУМ, аналогично западным испытаниям тальщиков и кораблей "шок триалз" будет иметь просто катастрофические последствия, - как для техники, так и должностных лиц (поэтому таких испытаний у нас нет).

ТНПА PLUTO ("Янтарь") в этой ситуации могут практически "спасти" проекта 12700, взяв на себя задачу уничтожения мин.

Имеют ли они недостатки? Да, например у них также не обеспечен подрыв на "минах-защитниках", их ГАС не обеспечивают работу по заиленным минам (что успешно делала наша "Маевка")

Ключевая особенность ТНПА PLUTO ("Янтарь") - это большой радиус рабочей зоны и возможность работы на больших течениях (за счет применения тонкого, 3,5мм диаметром, информационного кабеля). Эта задача важна не только для ТНПА ПМО (где даже у ИСПУМ, по признанию разработчиков радиус рабочей зоны "до 500м"), но и для гражданского применения.

Вопрос работы на больших течениях, некоторое время назад очень остро (со скандальными подробностями) встал для одного из крупнейших операторов ТНПА в России.

К большому сожалению, его обращения к некоторым разработчикам отечественных ТНПА восприняты ими не были (предложения с их стороны были не те которые были нужны заказчику, а теми которые разработчики сами хотели делать) ..

И вот теперь пришел импорт ...

ВМФ РФ? А им даже не задавалась никому из наших разработчиков создание аналогичных PLUTO ТНПА (даже в инициативном порядке)!

Работы по "малому ТНПА ПМО" формально начаты, но с "желаемыми флотом ТТХ" этот аппарат получит очень высокую стоимость (что заведомо "убивает" его идею), а организация работы по нему в промышленности носит характер "картельного сговора".

Самоходных тралов в ВМФ уже нет (были) и не планируются, т.е. прикрывать ТНПА от "мин-защитников" просто нечем.

БЭК-неконтактные тралы "Челнок" списаны:

Концепция ВМФ "таскания" неконтактных тралов самими ПМК проекта 12700 "пузом по минам" - это заведомое посылание кораблей на убой.

Т.е. с точки зрения понимания современной противоминной войны была и есть "полная прострация" ...

И в этой ситуации "простой, но функциональный и работающий" импорт (ТНПА PLUTO/"Янтарь") для ВМФ фактически безальтернативен.

Ранее по теме:

https://vpk.name/news/150526_myi_stoim_na_poroge_ocherednoi_cusimyi.html

https://vpk.name/news/170149_vopros_neboesposobnosti_vmf_rossii__protiv_sovremennoi_minnoi_ugrozyi_obyazan_byit_razreshen_v_kratchaishie_sroki.html

"Что не так с "новейшим" ПМК проекта 12700?"

https://topwar.ru/156497-chto-ne-tak-s-novejshim-pmk-proekta-12700.html

"Что "не так" с нашими тральщиками?"

https://topwar.ru/156486-chto-ne-tak-s-nashimi-tralschikami.html