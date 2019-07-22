Атомная подлодка "Смоленск" и крейсер "Маршал Устинов" прибыли в Кронштадт для участия в параде

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Атомная подводная лодка "Смоленск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота встали в акватории Большого кронштадтского рейда для участия в главном военно-морском параде, сообщил в субботу официальный представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало.

"Об успешной постановке на Большой кронштадтский рейд "Маршала Устинова" и "Смоленска" в адрес главнокомандующего ВМФ Николая Евменова были произведены соответствующие доклады", - сказал Дыгало.

По его словам, крейсер и атомная подводная лодка закрепились на рейде на специальных швартовных устройствах - "бочках".

Ранее боевые корабли крупного водоизмещения Северного флота - подлодка "Смоленск" и крейсер "Маршал Устинов" - совершили переход в Финский залив.

По словам Дыгало, накануне главком ВМФ проверил готовность инфраструктуры Кронштадта к приему и комплексному обеспечению стоянки боевых кораблей, прибывающих для участия в параде.