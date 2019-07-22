Войти
22.07.2019
Интерфакс-АВН

Атомная подлодка "Смоленск" и крейсер "Маршал Устинов" прибыли в Кронштадт для участия в параде

482
0
+1
Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Атомная подводная лодка "Смоленск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота встали в акватории Большого кронштадтского рейда для участия в главном военно-морском параде, сообщил в субботу официальный представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало.

"Об успешной постановке на Большой кронштадтский рейд "Маршала Устинова" и "Смоленска" в адрес главнокомандующего ВМФ Николая Евменова были произведены соответствующие доклады", - сказал Дыгало.

По его словам, крейсер и атомная подводная лодка закрепились на рейде на специальных швартовных устройствах - "бочках".

Ранее боевые корабли крупного водоизмещения Северного флота - подлодка "Смоленск" и крейсер "Маршал Устинов" - совершили переход в Финский залив.

По словам Дыгало, накануне главком ВМФ проверил готовность инфраструктуры Кронштадта к приему и комплексному обеспечению стоянки боевых кораблей, прибывающих для участия в параде.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Продукция
К-410 Смоленск
Компании
Кронштадт
Проекты
1164 Атлант
СФ
Похожие новости
30.07.2018
В парадах в Петербурге и Кронштадте в день ВМФ примет участие 41 корабль
24.07.2018
Под руководством главкома ВМФ России состоялась сводная репетиция всех составляющих Главного военно-морского парада
17.07.2018
Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл в Финский залив для участия в Главном Военно-морском параде
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:11
  • 1
Война расставляет все точки над i
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания