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22.07.2019
Военное обозрение

Сербия закупила французские переносные ЗРК Mistral 3

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Сербия приобретает переносные зенитные ракетные комплексы Mistral 3 производства европейского объединения MBDA. Такое решение было принято после официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию.

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Сербии подписало контракт с европейским объединением MBDA о приобретении ПЗРК Mistral 3. В рамках контракта Сербия приобретает 18 пусковых установок и 50 зенитных управляемых ракет Mistral 3. Этим же соглашением предусматривается проведение совместных работ по интеграции ЗУР Mistral 3 в состав вооружения сербского самоходного зенитного артиллерийского комплекса PASARS-16. При этом в будущем возможна дополнительная закупка ракет.

ПЗРК "Мистраль" - разработанный французами комплекс противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенный для поражения воздушных целей на высоте от 3 до 6 км. В отличии от первой и второй модификаций, ракеты Mistral 3 способны поражать не только низколетящие цели, но и надводные скоростные на дальности до 3 км.

Разработанный в Сербии ЗРАК PASARS-16 "Терминатор" представляет собой модифицированный модуль, вооруженный шведской 40 мм автоматической зенитной пушкой L70 Bofors и двумя пусковыми установками для запуска ракет RLN-IC, которые являются модификацией советских авиационных ракет класса "воздух-воздух" Р-13М (R-13M).

Источник изображения: topwar.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Франция
Швеция
Компании
Leonardo
MBDA
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