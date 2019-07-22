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22.07.2019
Военное обозрение

В США обеспокоились военным сотрудничеством России и Китая

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Соединенные Штаты испытывают глубокую обеспокоенность сотрудничеством России и Китая в военной сфере. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филипп Дэвидсон.

Источник изображения: https://www.openeyesopinion.com/

Выступая на форуме по безопасности в американском городе Аспен, адмирал заявил, что в последнее время наблюдается значительное усиление военного сотрудничества России и Китая, что вызывает сильную озабоченность США. В пример он привел недавний полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вокруг Тайваня, после чего Китай не только не выразил протест, а "просто промолчал".

Они (Ту-95МС - прим. ВО) взлетели с Дальнего Востока и облетели Тайвань. Китай не выражал протеста по этому поводу, хотя Китай выражает протест всем остальным странам на планете, которые совершают подобные вещи. Это заставляет думать, что у них было молчаливое одобрение Китая

- заявил Дэвидсон.

По словам адмирала, Россия на Дальнем Востоке со своими баллистическими ракетами и подводными лодками представляет угрозу для самого существования США, а военное усиление Китая может привести к тому, что в середине следующего десятилетия США потеряют свое преимущество.

Я думаю, что мы не хотели бы такого результата, чтобы Россия и Китай вместе противостояли международному порядку, предполагающему свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, а также мировому порядку в целом

- подчеркнул адмирал.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Продукция
Ту-95
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