Снайперский СКС – легенды и быль

Превратить карабин Симонова в "снайперку" в 1949 году не получилось

СКС, несмотря на свою не заладившуюся в Советской Армии карьеру (вскоре после принятия на вооружение этот карабин был вытеснен из линейных частей АК и АКМ), и почтенный возраст, продолжает оставаться весьма популярным оружием у охотников и стрелков-любителей во всем мире.

Вокруг него создано множество легенд. Одна из них – существование снайперских карабинов. Так, один искусный стрелок и достаточно компетентный человек уверял меня, что снайперские СКС до сих пор, ограниченно, применяются в подразделениях СОБР для высокоточной стрельбы в городских условиях на средние и короткие дистанции.

Никаких подтверждений этой теории, как и самого факта существования в арсенале силовых структур снайперских СКС мне найти не удалось. Однако возможность использования этого карабина пехотными "снайперами", или вернее лучшими стрелками (марксманами – по западной терминологии) действительно прорабатывалась.

Оружейный историк Андрей Уланов рассказал о том, что такая возможность действительно изучалась, что была изготовлена опытная партия карабинов, которая и была подвергнута полигонным испытания в 1949 году. Собственно, можно сказать, что опытных партий было две – одна, по заказу Главного Артиллерийского Управления Советской Армии была выпущена в ОКБ-180, где работал конструктор СКС, Сергей Гаврилович Симонов.

А вторую в инициативном порядке подготовит Тульский оружейный завод. Требования заказчика были достаточно просты – на карабин должен был быть установлен оптический прицел, который не должен мешать обойменному заряжанию. На приклад должна была монтироваться съемная щека, облегчающая вкладку и прицеливание с оптикой.

Оба изготовителя решили задачу заряжания, несколько сместив прицел от оси ствола влево, чтобы он не мешал установке обоймы в пазы затворной рамы. Кроме того, на карабинах ОКБ-180 были доработаны УСМ и ложи.

Впрочем, испытания, которые прошли в сентябре 1949 года показали, что УСМ – и доработанные (2,4 и 2,7 кг) и недоработанные (от 2,3 до 2,7 кг), не укладывались в требования техзадания, согласно которому усилие спуска должно было составлять не более 1,5-2 кг.

Были выявлены еще несколько проблем. Так, дистанционная шкала установленных прицелов ПУ всех представленных СКС не соответствовала открытым прицелам карабинов. А после намокания дерево лож разбухло и точка попадания серьезно отклонилась. Чтобы вернуть ее на место, потребовалась двухсуточная сушка.

Но, строго говоря, все эти проблемы можно было бы решить и довести карабин. Но кучность всех представленных образцов была признана недостаточной для снайперского оружия и установкой оптики помочь делу было невозможно.

"Необходимо отметить, что снайперские карабины с точки зрения качества отладки, выбора более выгодных, без прилегания ствольной коробки к ложе, размеров канала ствола не отличаются от СКС валового производства. Кроме того, карабины имеют недостатки, отмеченные при осмотре, и увеличенные против нормы усилия на спуск. Все это в совокупности могло способствовать получению по существу рядовых результатов по кучности боя, не удовлетворяющих техзаданию", - подвела итог комиссия.

Оба варианта были признаны не прошедшими испытания, и проект был свернут. Снайперские СКС в войска не поступали. Но оснований сомневаться в утверждениях моего знакомого нет. Я лично видел в оружейках северокавказских ОМОНов нештатные "Тигры" и трехлинейки – так в условиях войны с террористами увеличивали число снайперов в отряде.

Вполне возможно, что в каком-то подразделении милицейского спецназа кто-то использовал СКС с самостоятельно установленной оптикой. Однако следует отметить, что и сам патрон 7,62х39 мало подходит для решения таких задач, плюс боеприпасов повышенной точности под этот калибр тогда не выпускалось. Впрочем, в Ираке была создана легкая снайперская винтовка "Табук" под этот патрон. Правда, на базе АК, а не СКС.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",