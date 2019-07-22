Корабли ВМС Филиппин и Вьетнама примут участие в параде в День ВМФ России во Владивостоке

ЦАМТО, 19 июля. Боевые корабли ВМС Филиппин и Вьетнама впервые примут участие в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Празднование Дня Военно-морского флота России во Владивостоке состоится 28 июля.

"В параде кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ России во Владивостоке впервые примут участие ДВКД Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" и фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг", – сказал Н.Воскресенский.

Планируется, что гостей торжественно встретят на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивостока. Постановка кораблей в парадный строй намечена на 27 июля.

Корабль "Давао-дель-Сур" посещал Владивосток в 2018 году. Вьетнамский боевой корабль зайдет в город впервые.