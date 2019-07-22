Войти
22.07.2019
ЦАМТО

Корабли ВМС Филиппин и Вьетнама примут участие в параде в День ВМФ России во Владивостоке

481
0
0
Владивосток. Архивное фото
Владивосток. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 19 июля. Боевые корабли ВМС Филиппин и Вьетнама впервые примут участие в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Празднование Дня Военно-морского флота России во Владивостоке состоится 28 июля.

"В параде кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ России во Владивостоке впервые примут участие ДВКД Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" и фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг", – сказал Н.Воскресенский.

Планируется, что гостей торжественно встретят на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивостока. Постановка кораблей в парадный строй намечена на 27 июля.

Корабль "Давао-дель-Сур" посещал Владивосток в 2018 году. Вьетнамский боевой корабль зайдет в город впервые.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Филиппины
Проекты
ТОФ
Похожие новости
09.10.2017
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Таиланде
20.07.2016
Камрань как пистолет к виску
17.09.2014
Обратный отсчет
12.03.2014
Арктика как фактор партнерства
24.02.2014
Азиатско-тихоокеанская стратегическая панорама быстро меняется
17.06.2013
"В эту ночь решили самураи..." Япония воссоздает полноценную армию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:11
  • 1
Война расставляет все точки над i
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания