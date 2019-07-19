Войти
19.07.2019
Интерфакс-АВН

Российский спецназ не участвует в боях в провинции Идлиб в Сирии - Минобороны РФ

306
0
0
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

По периметру зоны деэскалации Идлиб размещены только наблюдательные посты российской военной полиции

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - В Минобороны России назвали фейком сообщение об участии "сухопутных войск" и "специальных подразделений" России в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.

"Распространяемая информация... о якобы участии в боевых действиях российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в провинции Идлиб (Сирия) - очередной фейк. Никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет", - сказано в сообщении российского военного ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В Минобороны РФ напомнили, что "в соответствии с российско-турецкими договоренностями 2017 года по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены только наблюдательные посты российской военной полиции, осуществляющие совместно с турецкими коллегами контроль за соблюдением режима прекращения огня".

Ранее представитель оппозиционной коалиции "Национальный фронт освобождения" Наджи Мустафа заявил, что Россия недавно перебросила силы специального назначения на помощь сирийским правительственным частям, ведущим операции против боевиков на северо-западе Сирии.

"Эти российские силы специальных операций сейчас находятся на поле боя", - сказал представитель формирования, поддерживаемого Турцией.

"Когда силы (президента Сирии) Асада не смогли продвинуться, Россия непосредственно вмешалась", - отметил Мустафа.

Западные СМИ в свою очередь утверждают, что российские наземные силы оказывают поддержку правительственным войскам в попытках установить контроль на севере провинции Хама над высотами Хумаймат, оказавшимися в руках боевиков на прошлой неделе.

Кроме этого, другой представитель оппозиции заявлял, что в настоящий момент в операциях на северо-западе Сирии начинают принимать участие шиитские формирования, поддерживаемые Ираном.

СМИ отмечают, что операции, продолжающиеся более двух месяцев в районе провинции Идлиб, "принесли Москве и Дамаску немного".

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
Турция
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.10.2018
С начала операции ВКС в Сирии прошло три года
17.09.2018
Война в Сирии: пресечена атака на аэропорт Дамаска
24.05.2018
Генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг для СМИ по ситуации в Сирии
29.01.2018
Минобороны РФ: район Африна за сутки покинуло более 700 человек
31.10.2017
Политическое урегулирование — не дело техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.07 08:55
  • 12
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 19.07 07:03
  • 114
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 19.07 06:56
  • 1
Новый арсенал для хранения боеприпасов Балтфлота построен под Калининградом
  • 19.07 00:52
  • 124
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.07 23:34
  • 5
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 18.07 23:11
  • 6
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 21:02
  • 2
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 18.07 18:42
  • 4
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 18:36
  • 2
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
  • 18.07 17:46
  • 104
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 16:36
  • 0
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 18.07 16:31
  • 6
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 15:34
  • 12
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 18.07 15:29
  • 1
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
  • 18.07 14:36
  • 1
Строительство военного аэродрома закончено под Калининградом