Российский спецназ не участвует в боях в провинции Идлиб в Сирии - Минобороны РФ

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб.

По периметру зоны деэскалации Идлиб размещены только наблюдательные посты российской военной полиции

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - В Минобороны России назвали фейком сообщение об участии "сухопутных войск" и "специальных подразделений" России в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.

"Распространяемая информация... о якобы участии в боевых действиях российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в провинции Идлиб (Сирия) - очередной фейк. Никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет", - сказано в сообщении российского военного ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В Минобороны РФ напомнили, что "в соответствии с российско-турецкими договоренностями 2017 года по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены только наблюдательные посты российской военной полиции, осуществляющие совместно с турецкими коллегами контроль за соблюдением режима прекращения огня".

Ранее представитель оппозиционной коалиции "Национальный фронт освобождения" Наджи Мустафа заявил, что Россия недавно перебросила силы специального назначения на помощь сирийским правительственным частям, ведущим операции против боевиков на северо-западе Сирии.

"Эти российские силы специальных операций сейчас находятся на поле боя", - сказал представитель формирования, поддерживаемого Турцией.

"Когда силы (президента Сирии) Асада не смогли продвинуться, Россия непосредственно вмешалась", - отметил Мустафа.

Западные СМИ в свою очередь утверждают, что российские наземные силы оказывают поддержку правительственным войскам в попытках установить контроль на севере провинции Хама над высотами Хумаймат, оказавшимися в руках боевиков на прошлой неделе.

Кроме этого, другой представитель оппозиции заявлял, что в настоящий момент в операциях на северо-западе Сирии начинают принимать участие шиитские формирования, поддерживаемые Ираном.

СМИ отмечают, что операции, продолжающиеся более двух месяцев в районе провинции Идлиб, "принесли Москве и Дамаску немного".

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).