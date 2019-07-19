"И тогда в бой пошли русские" - боевики заявили о действиях спецназа РФ в Сирии
В израильских и арабских СМИ появились заявления о том, что Россия в сирийской провинции Идлиб некоторое время назад впервые задействовала силы специальных операций. При этом СМИ ссылаются на заявления боевиков группировки "Фронт национального освобождения" (*запрещена в России), которая фактически контролируется Турцией.
Источник изображения: topwar.ru
Так, израильский ресурс News.co.il пишет, что о задействовании российского спецназа в Идлибе сообщил "капитан" Наджи Мустафа, который находится в должности пресс-секретаря упомянутой группировки. По словам Мустафы, российские спецназовцы получили боевую задачу после поражения сирийских правительственных сил на севере Хамы. В этом районе шли бои за высоты Хамаймат, имеющие стратегическое значение, и сирийская армия не смогла ими овладеть.
Из заявления Мустафы:
Войска Асада потерпели поражение, и тогда в бой пошли русские – после 200 боевых вылетов их авиации.
Заявлено, что спецназ проводил операции на территории Идлиба и Хамы, действуя точечно против опорных пунктов противников САА. Несколько пунктов были взяты, как сообщают ливанские СМИ.
При этом Мустафа подтвердил, что так называемый "Фронт национального освобождения"* получает современные вооружения из Турции. Отмечено, что сирийские правительственные войска стали нести ощутимые потери в живой силе и технике после поставок из Турции комплексов с лазерным наведением ракет.
Минобороны РФ публикаций о задействовании российского спецназа в Идлибе и Хаме на данный момент не комментирует.
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