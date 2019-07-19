NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400

В обстоятельной статье о комплексе С-400 египетский автор подробно разбирает, какие технические характеристики системы привлекают покупателей, и сравнивает российский ЗРК с конкурентами. Также он рассказывает об уже заключенных сделках и пытается понять, почему США всеми силами противодействуют продажам этого комплекса ПВО, хотя эффективных способов борьбы у них нет.

11 сентября 2018 года в Сибири начались семидневные учения "Восток-2018". Это крупнейшие российские военные учения за последние три десятилетия, в которых приняли участие около 300 тысяч российских, китайских и монгольских военнослужащих; было задействовано 36 тысяч танков и бронемашин, а также более одной тысячи вертолетов и беспилотников.

В ходе самых масштабных после 1981 года маневров была продемонстрирована российская военная техника, которая является вторым по величине источником доходов Москвы после нефти. Кроме того, с помощью этого мероприятия Россия получила возможность показать миру крепость альянса с Китаем в ответ на крупнейшие учения НАТО с момента окончания холодной войны. Как известно, Москва пригрозила ответными мерами каждой стране, на территории которой будут размещены американские ядерные ракеты.

Во время маневров Россия продемонстрировала миру ракеты С-400 класса "земля-воздух", одну из самых передовых систем, созданных в стране за последние годы. Их производством занимается государственная компания "Алмаз-Антей". Впечатленные мощностью российских ракет многие страны, включая Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, Индию и Катар заявили о своем желании их приобрести.

Почему именно С-400?

В 2007 году недалеко от Москвы заступил на боевое дежурство первый дивизион российской армии, получивший на вооружение новейшую зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". В настоящее время она является одной из передовых систем противовоздушной обороны, придя на смену прошлой версии - системе С-300, разработанной в 1990-х годах и недавно отправленной в Сирию.

С-400 - это высокоскоростная ракетная система, способная одновременно преследовать несколько целей и предназначенная для отражения нападений любых воздушных объектов, включая самолеты, вертолеты, баллистические и крылатые ракеты. Однако самыми главными целями системы являются разведывательные самолеты, в том числе самолеты-невидимки, стратегические бомбардировщики и беспилотники.

Система способна поражать крылатые ракеты с расстояния 400 километров, что вдвое превышает возможности системы С-300. Также она может поражать баллистические ракеты на расстоянии 60 километров со скоростью, достигающей 4,8 километра в секунду.

Зенитная ракетная система состоит из трех частей. Первая представляет собой командный пункт, способный одновременно управлять восемью зенитно-ракетными комплексами, в каждой из которых 12 пусковых установок. Вторая часть включает в себя системы управления и контроля, устройства для управления запуском, а третья - средства технической поддержки и обслуживания. Развертывание системы из походного состояния требует от пяти до 10 минут. Чтобы привести ее в боевую готовность, требуется всего три минуты, а для запуска ракеты по цели необходимо менее 10 секунд.

Ракеты, радары и другие датчики системы могут обнаруживать воздушные цели на расстоянии 600 километров, а минимальная и максимальная дальность поражения аэродинамических целей составляют 3 и 240 километров соответственно. При этом баллистические цели уничтожаются на расстоянии от 5 до 60 километров.

Минимальная высота поражения цели составляет 100 метров, максимальная - 27 километров. Максимальная высота перехвата цели составляет 56 километров.

По сравнению с аналогичными американскими системами, российский комплекс способен сопровождать одновременно 300 целей и наводить одновременно 72 ракеты. Количество одновременно обстреливаемых целей - 36, в то время как у предыдущей версии С-300 этот показатель не превышает 6 целей.

Американская система THAAD является единственным конкурентом российской С-400, однако, по мнению экспертов, обладает меньшими возможностями. Это система класса "земля - воздух", она быстро разворачивается, и в отличие от системы С-400 не оснащена боеголовками. Вместо них для поражения цели используется кинетическая энергия комплекса.

Система собрана, сконструирована и спроектирована компанией Lockheed Martin Missiles and Space, которая выступает в качестве ее головного подрядчика. Скорость ракет достигает 2800 метров в секунду, а радиус действия - чуть более 200 километров, что равняется трети радиуса действия системы С-400. Приведение в действие американской системы требует больше пяти минут.

Гонка за российскими, а не американскими противоракетными системами

Указанные выше характеристики, доказывающие превосходство российской системы над американской, способствовали тому, что более 13 стран заинтересовались ее приобретением. Пекин был первым иностранным игроком, который получил российскую оборонную систему, подписав соответствующее соглашение в ноябре 2014 года. Российская сторона обучила группу китайских военных работе с С-400, а первая партия элементов была доставлена в Китай весной 2018 года.

В свете эскалации напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за торговых противоречий, ситуации вокруг Южно-Китайского моря и поддержки Вашингтона в адрес Тайваня, зенитная ракетная система С-400 стала для Китая эффективным средством для угрозы Америке в течение последних двух лет.

Что касается Турции, то она ждала своей очереди для приобретения российских ракет. Так, в сентябре 2018 года власти страны наконец объявили о подписании контракта с Россией на сумму более двух миллиардов долларов после долгих усилий по приобретению американских систем ПВО. В свою очередь Соединенные Штаты не скрывают свое недовольство турецким шагом, поскольку последний противоречит интересам НАТО, членом которого является Турция.

После поставки партий С-400 на турецкую базу Мюртед, которая стала центром попытки государственного переворота три года назад, Анкару можно назвать второй столицей, получившей российскую зенитную ракетную систему. Тем самым она побуждает Вашингтон предложить альтернативу, поставив последний ультиматум: либо новейший самолет-невидимка, либо соблазнительные ракеты.

Есть еще одна страна, которая должна получить российскую систему С-400 - Индия. Как сообщает газета Times of India, в октябре 2018 года она подписала контракт с Россией на сумму 5,5 миллиарда долларов, по которому приобретает пять систем российской ПВО. Поставка ракет в Индию должна завершиться в течение в двух лет, до апреля 2023 года.

Выгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Арабские страны также не скрывают желание приобрести передовые российские системы. Через несколько дней после объявления о соглашении между Анкарой и Москвой о покупке новейших российских систем ПВО была подписана аналогичная сделка между Саудовской Аравией и Россией, ставшая частью важного соглашения в сфере военного сотрудничества двух стран. Оно было заключено во время визита короля Салмана ибн Абдул-Азиза в Москву в октябре 2017 года, однако окончательного решения относительно даты поставок этой системы в королевство принято не было.

Это произошло через три месяца после того, как Эр-Рияд и российская компания "Ростех" подписали контракт о поставках в арабскую страну вооружений на сумму 3,5 миллиарда долларов. За пять месяцев до этого рынок американских вооружений оживился благодаря соглашению с Саудовской Аравией о покупке оружия на сумму 350 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. В связи с этим Вашингтон выступил резко против покупки систем С-400 своими союзниками, поскольку этот шаг противоречит американским интересам.

В настоящее время Эр-Рияд продолжает отстаивать свое право на приобретение системы-конкурента американской THAAD, но выступает против покупки той же системы своим соседом - Катаром. Как сообщает французская газета Le Monde, Саудовская Аравия готова угрожать Катару применением военной силы в случае приобретения им российских ракет С-400. По данным газеты, саудовский монарх адресовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону письмо, в котором потребовал оказать давление на Катар, чтобы препятствовать покупке этой системы.

Примечательно, что возражения Саудовской Аравии не коснулись какой-либо европейской или американской сделки с Катаром, и сохраняются исключительно на российском направлении. В частности, король Салман выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися переговорами между Дохой и Москвой, которые министр иностранных дел Катара Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани назвал "суверенным решением" страны. Тем временем, посол Катара в России Фахд бен Мухаммед аль-Аттыйя подтвердил стремление своей страны приобрести российские системы ПВО.

Есть и другие страны, которые тайно восхищаются российскими оборонительными системами. Например, Пакистан рассматривает возможность покупки С-400 в ответ на аналогичный шаг Индии. Часто в качестве потенциального покупателя российского вооружения упоминается Алжир. Свою заинтересованность демонстрирует Марокко. Следует отметить и такие страны, как Сирия, Судан, Египет и Ирак, которые по словам председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, являются потенциальными покупателями российских систем противоракетной обороны, однако никаких подтверждающих заявлений со стороны этих государств сделано не было.

Ожидается, что со временем число стран, купивших С-400, превысит число тех, где уже развернута система С-300. Это 17 стран, включая трех членов НАТО - Грецию, Словакию и Болгарию, а также следующие государства: Украина, Алжир, Армения, Азербайджан, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Молдова, Туркменистан и Узбекистан.

Объединенные Арабские Эмираты - единственная страна, которая подписала соглашение с Соединенными Штатами о покупке системы THAAD стоимостью до семи миллиардов долларов. Тем временем, российская система остается желанной целью многих стран, поскольку представляет собой предохранительный клапан, к получению которого в мире, охваченном политическими кризисами, стремится каждый.

Рискуя отношениями с Вашингтоном

Таким образом, власти в разных странах стремятся приобрести российскую систему для укрепления своих оборонных возможностей в мире, больше всего озабоченном проблемами безопасности. Несмотря на это, эксперты расценивают российское вооружение как нечто большее, нежели ракеты. В эпоху президента Владимира Путина система С-400 превратилась в стратегически важный инструмент дипломатии, за которым пристально наблюдают Соединенные Штаты. Его применение способствует усилению российского влияния в арабском регионе, однако с новым видением финансовых и политических выгод.

Вдобавок ко всему, необходимо отметить гораздо более конкурентоспособную цену системы С-400 по сравнению с американским аналогом. По оценкам чиновников Пентагона, цена системы С-400 составляет около 500 миллионов долларов, цена двух батарей американской системы Patriot достигает одного миллиарда долларов, а противоракетной системы THAAD - три миллиардов долларов, что отражает суть американо-российской конкуренции в этой сфере.

По мнению экспертов, это описывает военный баланс между двумя странами, где Вашингтон обладает превосходством в военно-воздушных силах, а Россия - в сфере противовоздушной обороны. Система С-400 примерно вдвое дешевле американской Patriot, тогда как российская система и ее следующее поколение С-500 обеспечивают больший радиус поражения и более высокую эффективность в целом.

Вот почему страны участвуют в гонке на покупку российской системы, хотя было сразу ясно, что все правительства, объявившие о намерении купить систему, находятся под угрозой некоего дипломатического возмездия со стороны Соединённых Штатов и НАТО. Дело не только в технологическом превосходстве систем С-400 - помимо прочего они являются потенциальной угрозой для долгосрочных альянсов.

Хотя в 2017 году Вашингтон принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в Америке в 2016 году и военное вмешательство в дела Украины и Сирии, введение санкций против будущих покупателей российского оружия может не дать результатов.

Под дипломатическим давлением со стороны Соединенных Штатов и в связи с возможностью введения санкций некоторые страны могут действительно отказаться от идеи приобретения российских технологий, однако как считает глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, подобная близорукая политика может иметь некоторые тактические успехи и ряд стран под давлением изменит свое решение. Тем не менее, со стратегической точки зрения эта политика провальна, так как государства будут искать другие коалиции и альянсы.

При этом у Вашингтона нет эффективных способов противодействия таким странам, как Индия, Саудовская Аравия и Катар, которые не являются членами НАТО. Санкции вряд ли достигнут своей цели в отношении, например, Индии. Тем временем даже небольшие санкции могут разозлить эти страны, что навредит американским интересам.

Для администрации Трампа покупки американских союзников, по мнению аналитика в сфере оборонной промышленности Чарльза Форстера, представляют собой не просто военную угрозу. Вашингтон хочет противодействовать роли России в международных конфликтах, сохранить давние дипломатические отношения со своими союзниками и не допустить получения Москвой денег в результате продажи своих систем.

Муртада аш-Шазли