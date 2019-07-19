На смену "Скарабею" идет новое поколение роботов-саперов "Скорпион"

В инженерных войсках проходит испытания опытный образец наземного робототехнического комплекса легкого класса "Скорпион". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Комплекс предназначен для проведения разведки местности, траления обрывных и нажимных датчиков цели противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, доставки штатных зарядов разрушения массой до 25 килограммов, и оперативного сбора видео- и аудиоинформации в труднодоступных, опасных для жизни человека местах.

"Четырехколесная платформа комплекса "Скорпион" при массе до 20 килограммов имеет высокую подвижность и маневренность при передвижении как по среднепересеченной местности, так и в условиях городской застройки, при этом скорость может достигать 3,3 м/с, а время автономной работы от встроенного источника питания - до 4 часов.

Скоростные параметры комплекса и дальность управления до 1000 метров позволяют проводить траление обрывных датчиков цели противопехотных мин и проделывать проходы в противопехотных минных полях", - пояснили в военном ведомстве.

Разработка комплекса "Скорпион" является развитием другого робототехнического комплекса легкого класса - "Скарабей", прошедшего испытания в боевых условиях в Сирии при разминировании российскими саперами городов и районов, освобожденных от террористов.