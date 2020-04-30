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Сирийский опыт спасет в будущем не одну жизнь

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские специалисты приступили к доработке наземного робототехнического комплекса (РТК) лёгкого класса «Скорпион».

Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Проект осуществляется в интересах инженерных войск в целях дальнейшего развития автономных аппаратов. «Скорпион» представляет собой четырёхколёсную платформу, сконструированную на базе испытанной в Сирии машины «Скарабей». Однако, в отличие от предшественника, новое изделие способно не только вести разведку, но и осуществлять разминирование. 

В частности, «Скорпион» предназначен для ликвидации «растяжек» и мин нажимного действия. Как считают эксперты, подобная техника позволяет минимизировать риски для жизни сапёров.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Скарабей РДК
Скорпион
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