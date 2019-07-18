Более 6 миллиардов рублей получили военные ЗВО на покупку жилья

Новоселы заходят в свою новую квартиру после церемонии торжественной передачи служебного жилья военнослужащим войсковой части.

За шесть месяцев нынешнего года военнослужащим Западного военного округа на приобретение жилья перечислили 6,2 миллиарда рублей. Деньги получил 821 человек.

Как сообщила пресс-служба ЗВО, средний размер субсидии - 7,5 миллиона рублей. Для сравнения, годом раньше эта сумма составляла 6,8 миллиона. Больше всего человек, получивших субсидии, служат в Санкт-Петербурге. Их 193. Купят жилье и военнослужащие Калининградской области.

По 14,8 миллиона рублей перечислили майору и капитану, проходящим службу в Пскове. Здесь в каждой семье - по восемь человек.

Кроме того, в этом же периоде 133 семьи получили постоянные квартиры. Жилищные субсидии в третьем квартале перечислят 78 военнослужащим на сумму 603 миллиона рублей.

Как добавили в пресс-службе ЗВО, военнослужащие сами решают, где они будут приобретать квартиры. Не редкостью стало и строительство дома или коттеджа как в городе, так и за его пределами.

Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)