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18.07.2019
Российская газета

Более 6 миллиардов рублей получили военные ЗВО на покупку жилья

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Новоселы заходят в свою новую квартиру после церемонии торжественной передачи служебного жилья военнослужащим войсковой части
Новоселы заходят в свою новую квартиру после церемонии торжественной передачи служебного жилья военнослужащим войсковой части.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

За шесть месяцев нынешнего года военнослужащим Западного военного округа на приобретение жилья перечислили 6,2 миллиарда рублей. Деньги получил 821 человек.

Как сообщила пресс-служба ЗВО, средний размер субсидии - 7,5 миллиона рублей. Для сравнения, годом раньше эта сумма составляла 6,8 миллиона. Больше всего человек, получивших субсидии, служат в Санкт-Петербурге. Их 193. Купят жилье и военнослужащие Калининградской области.

По 14,8 миллиона рублей перечислили майору и капитану, проходящим службу в Пскове. Здесь в каждой семье - по восемь человек.

Кроме того, в этом же периоде 133 семьи получили постоянные квартиры. Жилищные субсидии в третьем квартале перечислят 78 военнослужащим на сумму 603 миллиона рублей.

Как добавили в пресс-службе ЗВО, военнослужащие сами решают, где они будут приобретать квартиры. Не редкостью стало и строительство дома или коттеджа как в городе, так и за его пределами.


Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

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Компании
Минoбороны РФ
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