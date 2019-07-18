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18.07.2019
Интерфакс-АВН

Стратегическая подлодка "Смоленск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыли в Финский залив

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 20 июля 2018
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 20 июля 2018.
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Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Отряд Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", атомной субмарины "Смоленск" и большого противолодочного корабля "Североморск" прибыл в акваторию Финского залива для подготовки к участию в Главном военно-морском параде (ГВМП), который состоится 28 июля.

"Межфлотский переход с Баренцева в Балтийское море прошёл в штатном режиме. Технические средства кораблей и подводной лодки функционируют в штатном режиме", - сообщил журналистам в среду официальный представитель Военно-морского флота (ВМФ) России Игорь Дыгало.

По его словам, за время перехода "корабли отработали задачи организации противовоздушной и противолодочной обороны".

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ГВМП в Санкт- Петербурге и Кронштадте в День ВМФ 28 июля пройдет с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна и более четырёх тысяч человек.

Кроме того, военно-морские парады состоятся на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани и сирийском порту Тартус.

"Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу.

Он отметил, что с каждым годом на празднование приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины, сообщил министр обороны.

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