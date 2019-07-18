В Госдуме поддержали повышение зарплат служащим по контракту военным

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин поддержал инициативу по повышению социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту.

"Это еще раз говорит о повышении социального статуса военнослужащих. При этом по многим вопросам это будет приравниваться и к льготному офицерскому составу военнослужащих-контрактников", — сказал Швыткин в интервью телеканалу RT.

Депутат также отметил, что это поднимет привлекательность службы по контракту и повысит социальный статус младшего состава, рядовых и сержантов.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил ранее, что повышение социальной защиты рядовых и сержантов одобрил президент России Владимир Путин. Увеличение оклада затронет военнослужащих, которые замещают первичные воинские должности рядового состава.

Также с 1 октября будет повышена компенсация сержантам и рядовым за снятие жилых помещений. Кроме того, планируется расширить категории граждан, которые смогут выбрать между службой по призыву и двухлетней службой по контракту, чтобы повысить привлекательность службы по контракту. Военнослужащих по контракту на должностях рядового и сержантского состава, курсантов военных образовательных учреждений могут также уравнять в правах на бесплатный проезд в отпуск и обратно.

5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.