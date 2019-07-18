В России проходит испытания легкий наземный робот-сапер "Скорпион"

ЦАМТО, 17 июля. Опытный образец легкого наземного робота-сапера "Скорпион" проходит испытания в инженерных войсках России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В инженерных войсках проходит испытания опытный образец наземного робототехнического комплекса легкого класса "Скорпион". Комплекс предназначен для проведения разведки местности, траления обрывных и нажимных датчиков цели противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, доставки штатных зарядов разрушения массой до 25 кг и оперативного сбора видео и аудиоинформации в труднодоступных, опасных для жизни человека местах", – сообщили в военном ведомстве.

Робот представляет собой четырехколесную платформу массой до 20 кг. Обладает высокой подвижностью и маневренностью при передвижении по среднепересеченной местности и в условиях городской застройки.

"Скорость может достигать 3,3 м/с, а время автономной работы от встроенного источника питания – до 4 часов. Скоростные параметры комплекса "Скорпион" и дальность управления до 1000 м позволяют проводить траление обрывных датчиков цели противопехотных мин и проделывать проходы в противопехотных минных полях", – отметили в Министерстве обороны.

Разработка комплекса "Скорпион" является развитием другого робототехнического комплекса легкого класса "Скарабей", прошедшего испытания в боевых условиях в Сирии при разминировании российскими саперами городов и районов, освобожденных от террористов, передает "РИА Новости".