Кошки и собаки на минном поле



Костюм защиты сапера ОВР-2-02.

Источник: vpk-news.ru Костюм защиты сапера ОВР-2-02.Источник: vpk-news.ru

Опыт, полученный нашими инженерами в Сирии, универсален

Многие государства с большим вниманием и ревностно следят за успехами России в Сирии, тщательно анализируют и перенимают боевой опыт, в том числе инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Речь прежде всего о разминировании участков боевых действий и жилых кварталов. Проходившая уже в третий раз в Подмосковье Международная конференция по разминированию собрала представителей 24 стран. На этот раз участники сосредоточились в основном на изучении опыта борьбы с самодельными взрывными устройствами (СВУ) и проведении гуманитарных операций.

В учебных аудиториях такой опыт приобрести невозможно, он добывается под огнем противника, всегда большим потом, а нередко и кровью. При разминировании сирийского Дэйр-эз-Зора наши военные инженеры были вынуждены работать под огнем боевиков. И ликвидировали не разрозненные закладки самодельных взрывных устройств (СВУ), а целые минные поля. Но новейшие костюмы, используемые в Сирии, неоднократно спасали саперам жизнь.

Под огнем

"Ситуация сложилась так, что расстояние до противника в Дейр-эз-Зоре оказалось значительно меньше, чем в других операциях. Причем боевики использовали и беспилотные летательные аппараты. Это накладывало особый отпечаток на специфику работы саперов", – говорит заместитель начальника Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ полковник Олег Крыжановский.

“Запреградный обнаружитель способен находить живые объекты за стенами, под полом и землей на расстоянии до 16 метров”

Там основными взрывоопасными предметами являлись противотанковые мины российского и иностранного производства, установленные не отдельными группами и поодиночке, а в виде штатных полей. Часто встречались туннели, ниши и дорожные сооружения с заложенными фугасами.

Блокада Дейр-эз-Зора, взятого в окружение бандами запрещенного в России ИГ в 2014 году, была прорвана 5 сентября 2017 года. Это позволило сирийским войскам начать операцию в долине Евфрата вплоть до границы с Ираком. Окончательное освобождение восточного региона, где были сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, сыграло большую роль для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком. И немалую лепту в это внесли российские саперы.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской подчеркнул, что саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил России завершили работу в жилых кварталах Дейр-эз-Зора. Российские специалисты очистили от мин и боеприпасов 1868 зданий, 246 километров дорог. На площади 1238 гектаров было обезврежено 53 478 взрывоопасных предметов и СВУ.

Учебные программы для военных инженеров продолжают дополняться сирийским опытом. Иностранные специалисты охотно стажируются в Международном противоминном центре ВС РФ.

"В 2017 году проведена обширная работа по внесению изменений в программы подготовки офицеров, особенно с учетом сирийского опыта. Эта работа продолжается, – отмечает начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. – Уровень подготовки иностранных и российских саперов в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ постоянно повышается".

Российским саперам приходится сталкиваться с огромным количеством разнообразных мин и взрывоопасных предметов. Они по сей день активно участвуют в очистке жилых и культурных объектов, дорог в Сирии. Опыт обезвреживания взрывоопасных предметов и противодействия СВУ позволит максимально снизить угрозы для мирного населения многих стран, будет способствовать повышению профессионализма саперов и безопасности выполнения задач.

"Уран", "Скарабей" и другие

В ХХI веке на помощь саперам все чаще приходит современная техника. В подмосковном Нахабине участникам конференции показали в действии управляемый досмотровый робототехнический комплекс "Скарабей" и пассивный экзоскелет ЭО-1. Подразделение, оснащенное современными средствами поиска и защиты сапера, продемонстрировало обезвреживание взрывоопасных предметов в помещениях и на транспорте. В частности, РТК "Скарабей" провел разведку труднодоступных и опасных мест, оперативно собрал аудио- и видеоинформацию, передал ее по радиоканалу на пульт дистанционного управления. Пассивный экзоскелет ЭО-1 снял с оператора часть нагрузки на опорно-двигательный аппарат.

Работа досмотрового РТК "Скарабей" в окрестностях Пальмиры

Удивил зарубежных участников и запреградный обнаружитель РО-900, который способен находить живые объекты за радиопрозрачными преградами – стенами, перегородками, под полом и землей, движущихся людей за железобетоном, кирпичом, деревом толщиной до 60 сантиметров на расстоянии до 16 метров. И даже неподвижных, по дыханию на дальности до пяти метров.

В арсенале российских военных инженеров есть и другие средства. Среди новинок носимый мобильный робот "Инженер-МР", предназначенный для работы с взрывоопасными предметами и СВУ, пульт дистанционного управления роботом "Уран-6", переносные генераторы помех "Пелена", рейдовые рюкзаки для подрывных зарядов и инженерных боеприпасов.

Пассивный экзоскелет ЭО-1, генератор помех "Пелена" и поверхностный обнаружитель ППО-2

В процессе разминирования методом траления российские специалисты показали различные виды "кошек", которые позволяют обезвредить натяжные и обрывные датчики противопехотных мин, а также сдернуть подозрительные и взрывоопасные предметы с места на безопасном расстоянии. Для подрыва противопехотных осколочных мин и зарядов ВВ электрическим способом был задействован конденсаторный прибор ТПВК-43. Кроме того, специалисты противоминного центра представили минно-розыскных собак, работу СВУ, применяемых террористами в Сирии, и методы противодействия.

Сирийский апгрейд

В 2018 году по гособоронзаказу и в инициативном порядке продолжится разработка перспективных средств инженерного вооружения различного назначения, в частности новых компонентов экипировки: пассивного экзоскелета, взрывозащитной обуви и рюкзака сапера-штурмовика.

Ученые, инженеры трудятся над созданием новой установки получения воды из снега и льда, водолазного миноискателя МИВ-2, индивидуального и группового источников электроэнергии.

Учатся саперы и их четвероногие питомцы

Робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", управляемые досмотровые РТК "Скарабей" и "Сфера" планируется принять на вооружение в этом году. В Сирии они прошли, повторим, хорошую апробацию. По результатам выполнения специальных задач инженерными войсками разрабатываются и совершенствуются другие перспективные средства вооружения. К примеру, многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3.

Знакомство с глубинным миноискателем МГ-1

Опыт гуманитарного разминирования, полученный российскими инженерами в Сирии, универсален, поэтому интересен всем странам, которые борются с международным терроризмом. Взрывные устройства, найденные там, используются по всему миру. Неудивительно, что на конференции впервые присутствовали представители Германии, Греции, Израиля, ОАЭ, Алжира. Это к вопросу об антироссийских санкциях.

В конференции приняли участие около 100 делегатов, а также представители международных и неправительственных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста.

Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 20 (733) за 29 мая 2018 года